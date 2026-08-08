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पूर्व सैनिक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच करेगी सीबीसीआईडी, पिता ने लगाया है हत्या का आरोप

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ (बेरीनाग) निवासी भारतीय सेना के पूर्व सैनिक दीपक सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में बड़ा आदेश दिया है. न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता हरीश चंद्र मेहरा की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हल्द्वानी थाने में दर्ज एफआईआर की जांच को तत्काल प्रभाव से सीबीसीआईडी को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है. पूर्व में उपस्थित रहे जांच अधिकारी से असंतुष्ट होने पर राज्य सरकार व अपर शासकीय अधिवक्ता के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया, ताकि मामले में निष्पक्ष एवं प्रभावी जांच सुनिश्चित की जा सके.

पूर्व सैनिक की मौत की जांच करेगी सीबीसीआईडी​: अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस संवेदनशील मामले की जांच सीबीसीआईडी के कम से कम क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी. इसके अलावा, पूरे जांच क्रम की व्यक्तिगत निगरानी कुमाऊं क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक करेंगे. हाईकोर्ट ने आईजी कुमाऊं को आदेश दिया है कि वह हर पखवाड़े यानी 15 दिन में जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें और मामले में निष्पक्षता, स्वतंत्र एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराएं. इस याचिका पर अब अगली सुनवाई 20 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है.