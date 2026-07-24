हल्द्वानी राम मंदिर कुप्रबंधन मामले को लेकर सुनवाई, जानिये हाईकोर्ट ने क्या कहा
हल्द्वानी राम मंदिर मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसे सुनने के बाद निस्तारित कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 24, 2026 at 7:43 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के रेलवे बाजार वार्ड नंबर 16, मंगलपड़ाव स्थित प्राचीन राम मंदिर परिसर में कथित अवैध निर्माण और कुप्रबंधन को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद याचिका निस्तारित कर दी है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि यदि वह प्रशासन की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं, तो अन्य उचित कानूनी उपाय अपना सकते हैं. यह जनहित याचिका स्थानीय निवासी हितेश पांडे द्वारा दायर की गई थी.
याचिका में आरोप लगाया गया था कि पूर्व मुख्य पुजारी के इस्तीफे के बाद मंदिर की देखरेख कर रहे उनके भतीजे विवेक शर्मा निजी स्वार्थ के लिए मंदिर की संपत्तियों का मनमाना और अवैध इस्तेमाल कर रहे हैं. याचिकाकर्ता का दावा था कि प्रतिवादी ने सार्वजनिक सड़क पर एक गेट लगा दिया है. मंदिर परिसर में अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीरें लगाई हैं. त्योहारों के दिनों में मुख्य द्वार पर अंतःवस्त्र टांग दिए जाते हैं. जिससे श्रद्धालुओं को भारी असुविधा होती है. इसके साथ ही याचिका में मंदिर प्रबंधन समिति में रिसीवर नियुक्त करने और अवैध निर्माणों की जांच कराने की मांग की गई थी.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने सिटी मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की. तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के हवाले से बताया गया सार्वजनिक सड़क पर गेट बनाने की बात सही पाई गई है, लेकिन वह जनता के लिए खुला रहता है. मंदिर के कुप्रबंधन के आरोपों को समिति का आंतरिक मामला बताते हुए कहा गया कि इसमें सरकारी दखल की आवश्यकता नहीं है. समिति ने आरोपी को पहले ही नोटिस जारी किया है.
वहीं, एक दूसरे मामले में उत्तराखण्ड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने दिल्ली जंतर मंतर में युवाओं पर हुए बर्बर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है. अध्यक्ष डीसीएस रावत की अध्यक्षता में एक आम सभा का आयोजन किया गया. यह बैठक दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ हुई लाठीचार्ज की घटना के विरोध में बुलाई गई थी. सभा में उपस्थित अधिवक्ताओं ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है. वक्ताओं ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की.
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