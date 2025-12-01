ETV Bharat / state

तिहरे हत्याकांड के आरोपियों को मिली जमानत, खेत में सिंचाई को लेकर हुआ था विवाद

नैनीताल हाईकोर्ट ने लक्सर में हुए ट्रिपल मर्डर केस के दो आरोपियों को जमानत दी.

LAKSAR TRIPLE MURDER CASE
तिहरे हत्याकांड के आरोपियों को मिली जमानत (PHOTO- ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

December 1, 2025

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के लक्सर में 2021 में हुए तिहरे हत्याकांड के आरोपी सोहेल और शौकत को कोर्ट से जमानत दी गई. जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने जमानत मंजूर की. सोहेल और शौकत पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307 और अन्य गंभीर धाराओं के तहत लक्सर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. यह मुकदमा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लक्सर की अदालत में विचाराधीन है.

कोर्ट ने यह निर्णय आरोपी सोहेल और शौकत की जेल में बिताई गई अवधी और अन्य संबंधित तथ्यों पर विचार करने के बाद लिया. आवेदक की ओर से उनके वरिष्ठ अधिवक्ता एएस रावत ने तर्क दिया कि इसी मामले में सह-आरोपी जावेद, इरशाद, इंतेजार, जुल्फिकार उर्फ ​​छोटा, इमरान, आस मोहम्मद और शौकत अली को जमानत मिल चुकी है. जबकि सोहेल का मामला भी इन सह-आरोपियों जैसा ही है. क्योंकि वह भी लंबे समय से हिरासत में है. इस मामले में 60 लोगों की गवाही होनी थी, लेकिन अब तक केवल 10 लोगों की ही गवाही हुई है.

याचिका में यह भी दावा किया गया था कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है. घटना के वीडियो फुटेज में उसकी उपस्थिति या गोली चलाते हुए नहीं देखा गया है. इसके अलावा, आवेदक ने पहले सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार के समक्ष जमानत के लिए आवेदन किया था. जिसे 12 जून 2025 को खारिज कर दिया गया था. जिसके बाद यह पहली जमानत याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी.

ये है मामला: लक्सर के खेतों में सिंचाई को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ था. विवाद के बाद देर रात करीब 1.30 बजे 25 लोगों के इकट्ठा होकर गोली चलाने से हुसैन अहमद, मोहम्मद कैफ और शाहनवाज की मौत हो गई थी. जबकि जहीर हसन, रिजवान और दिलशाद घायल हुए थे. इन आरोपियों के खिलाफ यूनुस ने 7 मई 2021 को लक्सर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया था.

