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चंपावत नाबालिग दुष्कर्म मामला, कांग्रेस नेता आनंद माहरा को जमानत, जानें पूरा मामला

कांग्रेस नेता आनंद सिंह माहरा को जमानत ( PHOTO-ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मई 2026 के बहुचर्चित चंपावत पॉक्सो और कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में सामाजिक कार्यकर्ता व कांग्रेस नेता आनंद माहरा को जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की पीठ ने यह फैसला तब सुनाया, जब निचली अदालत में चल रहे ट्रायल के दौरान नाबालिग ने अपने पूर्व के बयानों से पलटते हुए कहा कि, आनंद माहरा की इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं है और उसने जो शुरुआती बयान दर्ज कराए थे, वही सही हैं. 13 मई 2026 को गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में बंद माहरा की निचली अदालतों (23 मई और 6 अक्टूबर) से जमानत खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट में दायर दूसरी याचिका पर उनके बयान कोर्ट के रिकॉर्ड में लाए जाने के बाद उन्हें राहत मिली.