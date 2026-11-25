देहरादून रिटायर्ड ब्रिगेडियर जोशी मर्डर केस, आरोपी को मिली राहत, हाईकोर्ट ने जमानत पर किया रिहा
ये मामला मार्च 2026 का है. मॉर्निंग वॉक पर निकले 74 वर्षीय सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी को गोली लगने से मौत हो गई थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 25, 2026 at 5:40 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के चर्चित रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी हत्याकांड के आरोपी मोहित अरोड़ा की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसे सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायमूर्ति आलोक कुमार महरा की एकलपीठ ने इस मामले की सुनवाई की.
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि:
- आरोपी मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति या गवाह को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धमकी या लालच देकर प्रभावित नहीं करेगा.
- वह केस से जुड़े किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा.
- ट्रायल और जांच के दौरान आरोपी को अदालत व जांच अधिकारियों के समक्ष नियमित रूप से पेश होना होगा.
- बिना न्यायालय की अनुमति के वह देश छोड़कर नहीं जा सकेगा.
- आरोपी को अपना वर्तमान पता और मोबाइल नंबर जांच अधिकारी व कोर्ट को उपलब्ध कराना होगा.
हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करवाने के लिए स्वतंत्र होगा.
क्या था पूरा मामला?: यह घटना 30 मार्च 2026 की है. देहरादून के एक नाइट बार क्लब में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था. इसी रंजिश में अगली सुबह दोनों पक्ष फिर से आमने-सामने आ गए और गाड़ियों में बैठकर एक-दूसरे पर फायरिंग करने लगे. इसी दौरान राजपुर थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकले 74 वर्षीय सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी को गोली लग गई, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आदेश गिरी, समीर चौधरी और मोहित अरोड़ा सहित कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
बचाव पक्ष का तर्क: आरोपी मोहित अरोड़ा के वकील ने दलील दी कि इस गोलीकांड में उन पर गोली चलाने या गाड़ी चलाने का कोई सीधा आरोप नहीं है. दर्ज मुकदमे में भी उनका नाम शामिल नहीं था और न ही उनके पास से कोई हथियार बरामद हुआ है (हथियार सह-आरोपी समीर चौधरी से बरामद हुआ था). वे 31 मार्च 2026 से यानी करीब आठ महीने से जेल में बंद हैं. साथ ही, इस मामले के एक सह-अभियुक्त को पहले ही जमानत मिल चुकी है और ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लग सकता है.
सरकार का विरोध: राज्य सरकार की ओर से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि यह हत्या से जुड़ा गंभीर मामला है, इसलिए याचिका खारिज की जानी चाहिए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली.
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