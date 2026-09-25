सहायक आबकारी आयुक्त पद पर प्रमोशन मामला, हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, जवाब दाखिल करने के निर्देश
नैनीताल हाईकोर्ट में आबकारी विभाग में वरिष्ठता सूची को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई, सहायक आबकारी आयुक्त पद पर पदोन्नति पर लगाई अंतरिम रोक
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 25, 2026 at 5:24 PM IST
नैनीताल: आबकारी विभाग में वरिष्ठता सूची को लेकर दाखिल एक याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सहायक आबकारी आयुक्त (Assistant Excise Commissioner) पद पर पदोन्नति पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने राज्य सरकार समेत संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.
क्या है मामला? दरअसल, याचिकाकर्ता शुजात हसन ने बीती 29 जुलाई 2026 को नैनीताल हाईकोर्ट में उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 9 मई 2024 और 14 नवंबर 2024 की अनंतिम वरिष्ठता सूची पर उनकी आपत्ति खारिज कर दी गई थी. याचिकाकर्ता ने आबकारी निरीक्षक संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 109 पर अपनी स्थिति को निरस्त कर क्रम संख्या 71ए (72) पर रखे जाने की मांग की है.
मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता मूलतः उर्दू अनुवादक (लिपिकीय संवर्ग) के पद पर नियुक्त थे और 27 सितंबर 2014 को आबकारी निरीक्षक पद पर पदोन्नत हुए थे. इसके लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) पहली बार 9 जून 2014 को बैठी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से स्थगित होकर आखिरकार 26 सितंबर 2014 को संपन्न हुई.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संदीप कोठारी ने तर्क दिया कि साल 2024 में उत्तराखंड सरकारी सेवक वरिष्ठता नियमावली, 2002 के नियम 8(3) में हुए संशोधन के मुताबिक, यदि पदोन्नत कर्मी एवं सीधी भर्ती के कर्मी एक ही चयन वर्ष में नियुक्त/पदोन्नत होते हैं, तो रोटा-कोटा नियम लागू होगा. चूंकि, याचिकाकर्ता का चयन वर्ष 2013-14 सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों (नियुक्ति तिथि 12 सितंबर 2013) के समान है, ऐसे में रोटा-कोटा नियम के तहत पदोन्नत कर्मी को सीधी भर्ती वालों पर वरीयता मिलनी चाहिए.
वहीं, राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अनिल के डबराल ने प्रतिवाद करते हुए बताया कि सीधी भर्ती संयुक्त अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा 2010 के माध्यम से हुई थी. जिसकी संशोधित अधियाचना 26 मार्च 2012 (चयन वर्ष 2011-12) को भेजी गई थी और सीधी भर्ती के कर्मी 12 सितंबर 2013 को नियुक्त हुए. इसके विपरीत याचिकाकर्ता की अधियाचना 5 फरवरी 2014 (चयन वर्ष 2013-14) को भेजी गई थी.
डीपीसी की संस्तुति 26 सितंबर 2014 को हुई, जो राज्य सरकार के अनुसार चयन वर्ष 2014-15 में आता है. न्यायालय ने प्रारंभिक तौर पर यह मत व्यक्त किया कि साल 2024 के संशोधित नियम 8(3) के तहत रोटा-कोटा नियम तभी लागू होगा, जब नियुक्ति या पदोन्नति एक ही चयन वर्ष में हुई हो और सीधी भर्ती के लिए पूर्व में भेजी गई अधियाचना से इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता.
न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 4 से 11 को नोटिस जारी करते हुए चार हफ्ते में विस्तृत प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने और तीन दिन के भीतर आवश्यक कार्रवाई (स्टेप्स) पूरा करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है. न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मामले के निस्तारण तक प्रतिवादी सहायक आबकारी आयुक्त पद पर कोई पदोन्नति नहीं करेंगे.
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