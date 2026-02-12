उत्तराखंड में BAMS आयुर्वेदाचार्य कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों को बड़ी राहत, HC ने दिए ये आदेश
उत्तराखंड में बीएएमएस (आयुर्वेदाचार्य) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत, जानिए पूरा मामला
नैनीताल: उत्तराखंड में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लेकर 2025-26 तक बीएएमएस (आयुर्वेदाचार्य) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों को नैनीताल हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है. न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की अवकाशकालीन पीठ ने विभिन्न निजी कॉलेजों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की.
सुनवाई के बाद पीठ ने निर्देश दिया है कि पात्र छात्रों को आगामी परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाए. इस आदेश से उन छात्रों का भविष्य सुरक्षित होता दिख रहा है, जिनके नामांकन और परीक्षा में सम्मिलित होने पर संशय बना हुआ था.
क्या है पूरा मामला? दरअसल, मामला आयुष कॉलेजों में छात्रों के नामांकन और उन्हें सेमेस्टर व प्रैक्टिकल परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने से जुड़ा है. कॉलेजों की ओर से तर्क दिया गया कि संबंधित विश्वविद्यालय/परिषद छात्रों का नामांकन नहीं कर रहा था.
इसके कारण वे 27 जनवरी 2026 से प्रस्तावित परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित हो रहे थे. याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि जिन छात्रों ने कॉलेजों में प्रवेश लिया है, उन्हें नियमानुसार परीक्षा में बैठने का अधिकार मिलना चाहिए.
NEET योग्यता को बनाया गया मुख्य आधार: सुनवाई के दौरान कोर्ट को अवगत कराया गया कि इन सभी छात्रों ने 'नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट' (NEET) उत्तीर्ण किया है और वे प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और प्रतिशत रखते हैं.
पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों के हवाले से यह दलील दी गई कि पात्रता पूरी करने वाले छात्रों की पढ़ाई में बाधा नहीं आनी चाहिए. याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि ये छात्र सभी विधिक मानकों को पूरा करते हैं, इसलिए उन्हें प्रवेश से रोकना अनुचित है.
अदालत का अंतरिम आदेश: न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने मामले की गंभीरता और न्याय के हित को देखते हुए यह आदेश दिया कि शैक्षणिक सत्र 2021-22, 2022-23, 2023-2024 और 2025-2026 के वे छात्र, जिन्होंने NEET परीक्षा पास की है और निर्धारित योग्यता रखते हैं. उन्हें मौका दिया जाए.
27 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली परीक्षाओं में औपबंधिक (Provisional) रूप से बैठने की अनुमति दी जाए. हालांकि, कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि इन छात्रों का परीक्षा परिणाम और भविष्य इस रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगा.
अगली सुनवाई तक बनी रहेगी राहत: इस महत्वपूर्ण आदेश के साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई नियत समय पर तय की है. ऐसे में फिलहाल छात्रों को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट का आदेश है कि अब उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाए.
