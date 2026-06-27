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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनाया UPCL से जुड़े कर्मचारियों को लेकर फैसला, जानें पूरा मामला

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने माना कि 2018 के सर्विस बाय-लॉज के तहत बनाया गया वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उचित और वैध है. यह वर्गीकरण एक बाध्यकारी वादे के आधार पर एब्जॉर्ब किए गए यूपीसीएल कर्मचारियों की पहले से मौजूद सर्विस की शर्तों की सुरक्षा करता है और उन्हें उन याचिकाकर्ताओं से भी अलग करता है, जिन्हें सीधे यूपीसीएल में नियुक्त किया गया और जिन्हें प्रमोशन के लिए 10 साल की क्वालीफाइंग सर्विस की आवश्यकता होती है.

मामले के अनुसार, राहुल गिरी और अन्य को उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल के गठन के बाद लेबर (मजदूर) के तौर पर नियुक्त किया गया. बाद में उन्हें 2011-2012 में टेक्नीशियन ग्रेड-II के पद पर पदोन्नति दी गई. उन्होंने हाईकोर्ट के सामने यूपीसीएल जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल) सर्विस बाय-लॉज, 2018 के खंड 20 (बी) को चुनौती दी. इस प्रावधान के तहत टेक्नीशियन ग्रेड-II कर्मचारियों को जूनियर इंजीनियर के पद पर पदौन्नति के लिए पात्र होने से पहले दस साल की सेवा पूरी करनी आवश्यक है.

हालांकि, उसी नियम के एक प्रावधान में उन कर्मचारियों को 1972 के नियमावली के तहत आने की अनुमति दी गई, जो पहले उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (यूपीएसईबी) या उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) में कार्यरत थे और बाद में उन्हें यूपीसीएल में समायोजित कर लिए गए. 1972 की नियमावली अधिक विस्तृत थी, जिनमें पदौन्नति के लिए केवल पांच साल की सर्विस पूरी करनी आवश्यक थी.

इससे असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर करके उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल) सर्विस बाय-लॉज, 2018 के खंड 20(बी) की वैधता को चुनौती दी. याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि उनके प्रमोशन के मामले पर यूपी राज्य विद्युत बोर्ड/यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के उन कर्मचारियों के साथ विचार किया जाए जो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ग्रहण किए गए.

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें और उन लोगों के दूसरे समूह को, जिन्हें प्रमोशन के लिए पांच साल तक सेवा करनी होती है, लेबर के तौर पर नियुक्त किया गया और टेक्नीशियन ग्रेड-II के पद पर प्रमोशन के बाद वे एक ही श्रेणी के सदस्य बन गए. इसलिए उनके साथ अलग से भेदभाव नहीं किया जा सकता.

कहा कि सर्विस बाय-लॉज, 2018 के नियम 20(बी) के प्रावधान ने इस वर्ग को मनमाने ढंग से दो समूहों में विभाजित कर दिया है. एक समूह को प्रमोशन के लिए दस साल तक सेवा करनी होती है, जबकि दूसरे को केवल पांच साल की सेवा की जरूत होती है. आगे यह भी तर्क दिया गया कि इस तरह का भेदभाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह बिना किसी उचित आधार के समान लोगों के साथ असमान व्यवहार करता है.

दूसरी ओर, यूपीसीएल ने तर्क दिया कि कॉर्पोरेशन 5 नवंबर 2001 को अस्तित्व में आया और यूपीसीएल के कर्मचारियों को शुरू में अस्थायी तौर पर माना गया और बाद में एक कार्यालयी आदेश के जरिए 1 जनवरी 2003 से यूपीसीएल में शामिल कर लिया गया. यह बताया गया कि कार्यालयी आदेश के खंड एक में यह प्रावधान था कि शामिल किए गए कर्मचारियों की सेवा शर्तों में उनके नुकसान के लिए कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.