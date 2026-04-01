ETV Bharat / state

एमपीजी कॉलेज मसूरी की भूमि पर पेड़ कटान पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, पूछा- किसकी अनुमति से काटे?

एमपीजी कॉलेज मसूरी की भूमि पर सड़क निर्माण-खेल मैदान बनाने के लिए हरे बांज के पेड़ों पर चला डाली आरियां, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

Uttarakhand High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 1, 2026 at 5:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: एमपीजी कॉलेज मसूरी की भूमि पर सड़क निर्माण और खेल मैदान बनाने के लिए बांज के पेड़ काटे जाने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. मामले में कोर्ट ने वहां पर किसी भी तरह के पेड़ कटान पर रोक लगा दी है. साथ ही नाराजगी जताते हुए पूछा कि किसकी अनुमति से पेड़ काटे जा रहे हैं? इस का जवाब नगर पालिका, राज्य सरकार और वन विभाग चार हफ्ते के भीतर दें.

दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट ने मसूरी नगर पालिका की ओर से बिना वन विभाग की अनुमति के म्युनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मसूरी (एमपीजी कॉलेज मसूरी) की भूमि पर सड़क निर्माण और खेल का मैदान बनाने के लिए बांज के पेड़ काटे जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले में मसूरी नगर पालिका को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, एमपीजी कॉलेज मसूरी के छात्रसंघ अध्यक्ष और पर्यावरण प्रेमी प्रवेश राणा ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि मसूरी में कई प्राइवेट एस्टेट्स हैं. जिनमें बांज समेत कई बहुमूल्य पेड़ हैं. हर साल इनकी देख-रेख वहां पर स्थित बड़े-बड़े स्कूल करते आए हैं और पेड़ भी लगाए जाते रहे हैं, उन्हीं में से एक एमपीजी कॉलेज भी है, जो 2 एकड़ भूमि पर फैला है.

ऐसे में कॉलेज के हॉस्टल की भूमि पर नगर पालिका मसूरी की ओर से खेल मैदान और सड़क का निर्माण करने के लिए निविदा निकाली गई. जिसके बाद बिना वन विभाग की अनुमति के बांज के कई पेड़ काट दिए गए. जबकि, बांज के पेड़ों की सुरक्षा के लिए 1948 का एक्ट भी है. पेड़ काटने के लिए अनुमति लेनी आवश्यक है, लेकिन नगर पालिका ने किसी से कोई अनुमति नहीं ली.

काटे गए पेड़ों की फोटो पर बहस: इस संबंध में उनकी (याचिकाकर्ता) ओर से 16 मार्च 2026 को नगर पालिका मसूरी को प्रत्यावेदन भी दिया गया, लेकिन पालिका ने उसको दर किनार कर दिया. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने काटे गए पेड़ों की फोटो भी कोर्ट में प्रेषित की. जिसका विरोध करते हुए पालिका की तरफ से कहा गया कि काटे गए पेड़ों की फोटो वहां की नहीं है.

इस पर वन विभाग की तरफ से कहा गया कि ये फोटो वहीं की हैं. राज्य सरकार की तरफ से भी कहा गया कि इसके लिए पालिका ने अनुमति नहीं ली गई. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पेड़ कटान पर रोक लगाते हुए वन विभाग, राज्य सरकार और मसूरी नगर पालिका से चार हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

NAINITTAL HIGH COURT TREE FELLING
MPG COLLEGE MUSSOORIE LAND
मसूरी एमपीजी कॉलेज पेड़ कटिंग
नैनीताल हाईकोर्ट पेड़ कटान पर रोक
MUSSOORIE TREE CUTTING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.