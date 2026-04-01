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एमपीजी कॉलेज मसूरी की भूमि पर पेड़ कटान पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, पूछा- किसकी अनुमति से काटे?

नैनीताल: एमपीजी कॉलेज मसूरी की भूमि पर सड़क निर्माण और खेल मैदान बनाने के लिए बांज के पेड़ काटे जाने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. मामले में कोर्ट ने वहां पर किसी भी तरह के पेड़ कटान पर रोक लगा दी है. साथ ही नाराजगी जताते हुए पूछा कि किसकी अनुमति से पेड़ काटे जा रहे हैं? इस का जवाब नगर पालिका, राज्य सरकार और वन विभाग चार हफ्ते के भीतर दें.

दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट ने मसूरी नगर पालिका की ओर से बिना वन विभाग की अनुमति के म्युनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मसूरी (एमपीजी कॉलेज मसूरी) की भूमि पर सड़क निर्माण और खेल का मैदान बनाने के लिए बांज के पेड़ काटे जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले में मसूरी नगर पालिका को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, एमपीजी कॉलेज मसूरी के छात्रसंघ अध्यक्ष और पर्यावरण प्रेमी प्रवेश राणा ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि मसूरी में कई प्राइवेट एस्टेट्स हैं. जिनमें बांज समेत कई बहुमूल्य पेड़ हैं. हर साल इनकी देख-रेख वहां पर स्थित बड़े-बड़े स्कूल करते आए हैं और पेड़ भी लगाए जाते रहे हैं, उन्हीं में से एक एमपीजी कॉलेज भी है, जो 2 एकड़ भूमि पर फैला है.

ऐसे में कॉलेज के हॉस्टल की भूमि पर नगर पालिका मसूरी की ओर से खेल मैदान और सड़क का निर्माण करने के लिए निविदा निकाली गई. जिसके बाद बिना वन विभाग की अनुमति के बांज के कई पेड़ काट दिए गए. जबकि, बांज के पेड़ों की सुरक्षा के लिए 1948 का एक्ट भी है. पेड़ काटने के लिए अनुमति लेनी आवश्यक है, लेकिन नगर पालिका ने किसी से कोई अनुमति नहीं ली.