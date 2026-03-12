ETV Bharat / state

संविदा कर्मचारी की सेवा बहाली मामले पर सुनवाई, खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसले पर लगाई रोक

नैनीताल: मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें एक संविदा कर्मचारी को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया था. यह मामला त्रेपन सिंह राणा बनाम उत्तराखंड राज्य से संबंधित है. न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार की विशेष अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए विपक्षी पक्ष से जवाब मांगा है.

अपील दायर करने में 32 दिनों की हुई थी देरी: मामले की सुनवाई के दौरान ये तथ्य सामने आया कि सरकार की ओर से अपील दायर करने में 32 दिनों की देरी हुई थी. राज्य सरकार के देरी के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण को न्यायालय ने संतोषजनक पाया. प्रतिवादी के वकील ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, जिसके बाद अदालत ने विलंब माफी आवेदन को स्वीकार कर लिया और अपील को नियमित नंबर आवंटित करने का निर्देश दिया.

मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी की नियुक्ति विशुद्ध रूप से एक साल के लिए अनुबंध के आधार पर थी. सरकार की ओर से दलील दी गई कि अनुबंध की धारा 7(4) के तहत किसी भी पक्ष को एक महीने का नोटिस या वेतन देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है. सरकार ने अदालत को बताया कि वे प्रतिवादी को एक महीने का वेतन देने के लिए तैयार हैं.