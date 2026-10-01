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मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाए गए उत्पादों पर नहीं लगेगा विकास सेस, नैनीताल हाईकोर्ट ने निस्तारित की याचिका

उत्तराखंड में बाहर से लाए कृषि उत्पाद पर सेस वसूली वाली याचिका पर सुनवाई, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाए गए उत्पादों पर नहीं लगेगा विकास सेस

IMPORTED AGRICULTURAL PRODUCE CESS
नैनीताल हाईकोर्ट (File Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 1, 2026 at 1:20 PM IST

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने कृषि उपज विपणन अधिनियम, 2011 की धारा 27(c)(v) के पहले परंतुक को विधायी क्षमता से परे बताते हुए निर्माता इकाइयों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा कि राज्य के बाहर से केवल विनिर्माण या प्रसंस्करण (Manufacturing or processing) के लिए लाई गई कृषि उपज पर, बिना किसी क्रय-विक्रय के, विकास उपकर (development cess) नहीं लगाया जा सकता.

उत्तराखंड में बाहर से लाए कृषि उत्पाद पर सेस वसूली का मामला: मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने आशीर्वाद एग्रो इंडस्ट्रीज बनाम राज्य उत्तराखंड सहित 42 याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया. सुनवाई पूरी होकर 16 सितंबर 2026 को फैसला सुरक्षित रखा गया था. याचिकाकर्ता की आटा, सूजी, मैदा, चावल, कॉर्न स्टार्च, ग्लूटेन, कागज, प्लाईवुड आदि बनाने वाली इकाइयां हैं. ये इकाइयां धान, गेहूं, मक्का, दलहन और लकड़ी जैसी उपज राज्य के बाहर से मंगाती हैं. मंडी समितियों ने उन्हें "अन्य द्वितीयक आगमन" (Other Secondary Arrival) मानते हुए विकास उपकर के नोटिस भेजे थे.

मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाए गए उत्पादों पर नहीं लगेगा विकास सेस: कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स बनाम उत्तराखंड राज्य (2016) फैसले का हवाला दिया, जिसमें धारा 27(c)(iii) को विधायी क्षमता के अभाव में रद्द किया गया था. खंडपीठ ने कहा कि उपकर का नाम बदलने, मंडी शुल्क हटाकर केवल उपकर रखने, या आगमन को "प्राथमिक" या "द्वितीयक" कहने से संवैधानिक दोष दूर नहीं होता.

हाईकोर्ट ने नहीं मानी राज्य सरकार की दलील: असली कसौटी शुल्क का वास्तविक स्वरूप और वह घटना है जिस पर वह लगता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि उपकर की राशि सड़क, पुल आदि बाजार ढांचे पर खर्च होने से राज्य को कर लगाने की शक्ति नहीं मिल जाती. राज्य की यह दलील भी नहीं मानी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 27(c)(v) को रद्द नहीं किया, इसलिए वह वैध है. कोर्ट के अनुसार, किसी प्रावधान पर निर्णय न होने को उसकी वैधता की पुष्टि नहीं मानी जा सकती.

बाहर से लाए गए कृषि उत्पाद पर विकास सेस रद्द किया: खंडपीठ ने माना कि मां उमा एग्री फूड (2014) के उस तर्क को, जिसमें केवल उपज लाने को अलग "पृथक्करणीय लेनदेन" माना गया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बरकरार नहीं रखा जा सकता. परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं को भेजे गए नोटिस और मांगें, जहां तक वे केवल बाहर से विनिर्माण या प्रसंस्करण हेतु लाई गई उपज पर उपकर मांगती हैं, रद्द कर दी गईं.

हाईकोर्ट ने याचिकाएं निरस्त कीं: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि बाजार क्षेत्र में उपज की वास्तविक बिक्री या खरीद होती है, या किसी अन्य वैध प्रभार प्रावधान की शर्तें पूरी होती हैं, तो मंडी शुल्क या उपकर लगाने पर यह फैसला रोक नहीं लगाएगा. याचिकाएं निस्तारित कर दी गईं और खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया.
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