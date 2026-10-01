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मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाए गए उत्पादों पर नहीं लगेगा विकास सेस, नैनीताल हाईकोर्ट ने निस्तारित की याचिका

नैनीताल हाईकोर्ट ( File Photo- ETV Bharat )

नैनीताल: हाईकोर्ट ने कृषि उपज विपणन अधिनियम, 2011 की धारा 27(c)(v) के पहले परंतुक को विधायी क्षमता से परे बताते हुए निर्माता इकाइयों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा कि राज्य के बाहर से केवल विनिर्माण या प्रसंस्करण (Manufacturing or processing) के लिए लाई गई कृषि उपज पर, बिना किसी क्रय-विक्रय के, विकास उपकर (development cess) नहीं लगाया जा सकता.

उत्तराखंड में बाहर से लाए कृषि उत्पाद पर सेस वसूली का मामला: मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने आशीर्वाद एग्रो इंडस्ट्रीज बनाम राज्य उत्तराखंड सहित 42 याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया. सुनवाई पूरी होकर 16 सितंबर 2026 को फैसला सुरक्षित रखा गया था. याचिकाकर्ता की आटा, सूजी, मैदा, चावल, कॉर्न स्टार्च, ग्लूटेन, कागज, प्लाईवुड आदि बनाने वाली इकाइयां हैं. ये इकाइयां धान, गेहूं, मक्का, दलहन और लकड़ी जैसी उपज राज्य के बाहर से मंगाती हैं. मंडी समितियों ने उन्हें "अन्य द्वितीयक आगमन" (Other Secondary Arrival) मानते हुए विकास उपकर के नोटिस भेजे थे. मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाए गए उत्पादों पर नहीं लगेगा विकास सेस: कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स बनाम उत्तराखंड राज्य (2016) फैसले का हवाला दिया, जिसमें धारा 27(c)(iii) को विधायी क्षमता के अभाव में रद्द किया गया था. खंडपीठ ने कहा कि उपकर का नाम बदलने, मंडी शुल्क हटाकर केवल उपकर रखने, या आगमन को "प्राथमिक" या "द्वितीयक" कहने से संवैधानिक दोष दूर नहीं होता.