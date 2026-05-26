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अल्मोड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की याचिका का निस्तारण, इस दिन न्यायाधीश आशीष नैथानी को दी जाएगी विदाई

नैनीताल: अल्मोड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से दायर याचिका का हाईकोर्ट ने निस्तारण कर दिया है. साथ ही देहरादून जिला मजिस्ट्रेट को बैंक की ओर से बंधक संपत्ति पर कब्जा लेने के आवेदन पर जल्द निर्णय लेने को कहा है. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को आदेश दिया है कि वे बैंक की ओर से बंधक संपत्ति का भौतिक कब्जा सौंपने के संबंध में लंबित आवेदन पर जल्द विचार करें. न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कानून के अनुसार इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जानी आवश्यक है.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, ​यह मामला सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत बैंक की ओर से दी गई एक अर्जी से जुड़ा है, जो 21 अक्टूबर 2024 से जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित पड़ी थी. बैंक की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि कानून के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों पर 30 से 60 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाना अनिवार्य है. बैंक ने इस याचिका के माध्यम से प्रतिवादी मोहम्मद फैजान समेत अन्य के खिलाफ सुरक्षित संपत्ति (Secured Asset) और उससे जुड़े दस्तावेजों का वास्तविक भौतिक कब्जा जल्द से जल्द बैंक को सौंपने की मांग की थी.

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का संज्ञान लेने के बाद याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया. अपने आदेश में हाईकोर्ट ने पहले के एक फैसले (इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाम चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) का हवाला देते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर बैंक के लंबित आवेदन पर कानून के अनुसार सख्ती से निर्णय लें.

न्यायाधीश आशीष नैथानी हो रहे सेवानिवृत्त, 'फुल कोर्ट रेफरेंस' का किया जाएगा आयोजन: उत्तराखंड हाईकोर्ट से जारी एक आधिकारिक नोटिस के अनुसार, न्यायाधीश आशीष नैथानी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर आगामी 3 जून को एक 'फुल कोर्ट रेफरेंस' (विदाई समारोह) का आयोजन किया जाएगा. यह कार्यक्रम मुख्य न्यायाधीश की अदालत में दोपहर 3:30 बजे आयोजित होगा, जहां हाईकोर्ट के न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई देंगे.