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नैनीताल के व्यू प्वाइंट पर भुट्टा बेचने वालों के लिए खुशखबरी, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश, शाह लाइब्रेरी भवन पर सीईओ देंगे जवाब

नैनीताल हाईकोर्ट ( File Photo- ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के विभिन्न व्यू प्वाइंट और सड़कों के किनारे भुट्टा बेचने वाले दुकानदारों को नगर पालिका नैनीताल के द्वारा प्रतिबंधित किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने उनकी याचिका को निस्तारित करते हुए याचिका कर्ताओं से कहा है कि वे इस संबंध में दो दिन के भीतर नगर पालिका में वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें.

व्यू प्वाइंट और सड़क किनारे भुट्टा बेचने वालों की याचिका पर सुनवाई: इसके साथ ही सात दिन के भीतर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत सक्षम अधिकारी से फूड लाइसेंस के लिए आवेदन करें. आवेदन मिलने के बाद नगर पालिका और सक्षम अधिकारी सात दिन के भीतर कारण सहित आदेश पारित कर सहानुभूति पूर्वक निर्णय लें. कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता कई सालों से रुकावट के बीच शहर के विभिन्न व्यू पॉइंटों और सड़क के किनारे स्वीट कॉर्न बेच रहें हैं. यह उनका आजीविका कमाने का साधन भी है, जो कुछ प्रतिबंधनों के अधीन है. उन्हें आजविका कमाने से नहीं रोका जा सकता.