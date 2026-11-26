नैनीताल के व्यू प्वाइंट पर भुट्टा बेचने वालों के लिए खुशखबरी, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश, शाह लाइब्रेरी भवन पर सीईओ देंगे जवाब
हाईकोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए दो दिन के भीतर नगर पालिका में वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने को कहा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 26, 2026 at 2:47 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के विभिन्न व्यू प्वाइंट और सड़कों के किनारे भुट्टा बेचने वाले दुकानदारों को नगर पालिका नैनीताल के द्वारा प्रतिबंधित किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने उनकी याचिका को निस्तारित करते हुए याचिका कर्ताओं से कहा है कि वे इस संबंध में दो दिन के भीतर नगर पालिका में वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें.
व्यू प्वाइंट और सड़क किनारे भुट्टा बेचने वालों की याचिका पर सुनवाई: इसके साथ ही सात दिन के भीतर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत सक्षम अधिकारी से फूड लाइसेंस के लिए आवेदन करें. आवेदन मिलने के बाद नगर पालिका और सक्षम अधिकारी सात दिन के भीतर कारण सहित आदेश पारित कर सहानुभूति पूर्वक निर्णय लें. कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता कई सालों से रुकावट के बीच शहर के विभिन्न व्यू पॉइंटों और सड़क के किनारे स्वीट कॉर्न बेच रहें हैं. यह उनका आजीविका कमाने का साधन भी है, जो कुछ प्रतिबंधनों के अधीन है. उन्हें आजविका कमाने से नहीं रोका जा सकता.
भुट्टा बेचने वालों ने पाबंदी हटाने की मांग की: मामले के अनुसार याचिकाकर्ता रुक्साना व अन्य ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि वे करीब 15 सालों से शहर इन व्यू पॉइंटों और अन्य क्षेत्रों में भुट्टे की दुकानें लगाते हुए आए हैं. लेकिन नगर पालिका नैनीताल के अधिकारियों के द्वारा जिला प्रशासन के आदेश का हवाला देते हुए उन्हें भुट्टे बेचने पर पाबंदी लगा दी है. जिसकी वजह से उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है. इसलिए लगी पाबंदी से रोक को हटाया जाये.
नगर पालिका ने इस आधार पर याचिका निरस्त करने की मांग की थी: हाईकोर्ट में हुई सुनवाई पर नगर पालिका की तरफ से कहा गया कि इनके द्वारा इन क्षेत्रों में गंदगी फैलाई जा रही है. इनके द्वारा खाद्य सुरक्षा नियमावली का पालन नहीं किया जा रहा है. इनके पास पास वेंडर्स के लाइसेंस और फूड लाइसेंस नहीं हैं. इसलिए इनकी याचिका को निरस्त किया जाये.
बुधवार को दुर्गा लाल शाह लाइब्रेरी भवन पर हुई सुनवाई: वहीं हाईकोर्ट ने नैनीताल के माल रोड स्थित दुर्गा लाल शाह लाइब्रेरी भवन के मामले को बुधवार को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के सीईओ से दो सप्ताह में हलफनामा दायर करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि लाइब्रेरी के घटिया निर्माण के जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? क्या ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया है कि नहीं.
हाईकोर्ट ने खुद लिया संज्ञान: हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की है और इस प्रकरण की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. बुधवार को बोर्ड के सीईओ की बजाय अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एसीईओ) अभिनव शाह कोर्ट में वर्चुअल पेश हुए. कोर्ट ने कहा कि इस प्रकरण में अभी तक दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है. ठोस निगरानी क्यों नहीं की गई. दोषी इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई.
सीईओ से दो हफ्ते में मांगा जवाब: शाह ने कहा कि लाइब्रेरी भवन नैनीताल नगर पालिका को हस्तांतरित कर दिया गया है और लकड़ी की रुद्रपुर स्थित बीबीसी टेस्ट हाउस नामक निजी लैब में जांच की गई थी और उपयुक्त पाए जाने के बाद ही प्रयोग में लाई गई. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नगर पालिका नैनीताल के अधिशासी अधिकारी (ईओ) रोहिताश शर्मा को भी लाइब्रेरी भवन के मामले में आड़े हाथों लिया. शर्मा ने कहा कि अभी तक लाइब्रेरी भवन विधिवत रूप से नगर पालिका को हस्तांतरित नहीं की गयी है. नगर पालिका की ओर से आम जनता और पढ़ने वाले छात्रों के लिए इसे खोला जा रहा है. अंत में कोर्ट ने सीईओ से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है.
ये भी पढ़ें: नैनीताल पुस्तकालय घटिया जीर्णोद्धार और सरकारी धन दुरुपयोग पर हाईकोर्ट सख्त, पर्यटन सीईओ तलब