बिना नोटिस यूट्यूब चैनल हटाने के खिलाफ याचिका खारिज, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा- ये कांट्रेक्चुअल डिस्प्यूट
नैनीताल हाई कोर्ट ने यूट्यूब के खिलाफ बिना नोटिस के चैनल हटाने की याचिका खारिज की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 5, 2026 at 8:42 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूट्यूब द्वारा बिना किसी नोटिस के चैनल हटाने के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट किया कि, "यूट्यूब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' की परिभाषा में नहीं आता है. ऐसे में यूट्यूब जैसी निजी संस्था या प्लेटफॉर्म के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है."
मामला पौड़ी गढ़वाल निवासी स्वाति उर्फ स्मृति नेगी का है. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अदालत से मांग की थी कि यूट्यूब को उनका हटाया गया चैनल, सामग्री और उस पर दर्ज कॉपीराइट स्ट्राइक हटाकर उसे पूर्व स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया जाए. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना था कि, तीन कथित कॉपीराइट स्ट्राइक का हवाला देकर बिना कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए उनका यूट्यूब अकाउंट डिलीट कर दिया गया था.
अदालत ने 4 अगस्त 2026 को दिए अपने फैसले में कहा कि, "याचिकाकर्ता और यूट्यूब के बीच का संबंध एक अनुबंध/समझौते पर आधारित है. यदि किसी निजी अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसके निपटारे के लिए संविधान के तहत 'पब्लिक लॉ' का सहारा नहीं लिया जा सकता".
हाईकोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को छूट दी है कि, वे इस कांट्रेक्चुअल डिस्प्यूट (संविदात्मक विवाद) के समाधान के लिए कानून में उपलब्ध अन्य कानूनी विकल्पों का सहारा ले सकती हैं.
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