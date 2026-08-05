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बिना नोटिस यूट्यूब चैनल हटाने के खिलाफ याचिका खारिज, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा- ये कांट्रेक्चुअल डिस्प्यूट

​नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूट्यूब द्वारा बिना किसी नोटिस के चैनल हटाने के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट किया कि, "यूट्यूब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' की परिभाषा में नहीं आता है. ऐसे में यूट्यूब जैसी निजी संस्था या प्लेटफॉर्म के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है."

मामला पौड़ी गढ़वाल निवासी स्वाति उर्फ स्मृति नेगी का है. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अदालत से मांग की थी कि यूट्यूब को उनका हटाया गया चैनल, सामग्री और उस पर दर्ज कॉपीराइट स्ट्राइक हटाकर उसे पूर्व स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया जाए. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना था कि, तीन कथित कॉपीराइट स्ट्राइक का हवाला देकर बिना कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए उनका यूट्यूब अकाउंट डिलीट कर दिया गया था.