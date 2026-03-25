THDC शेयर विवाद मामले में जनहित याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 10 हजार का जुर्माना लगाया
याचिकाकर्ता ने केंद्र द्वारा टीएचडीसी के शेयरों में बदलाव प्रक्रिया पर उठाई थी आपत्ति, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 25, 2026 at 7:45 AM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टीएचडीसी (Tehri Hydro Development Corporation) के शेयर विवाद के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं होने के आधार पर निस्तारित करते हुए सख्त रुख अख्तियार कर याचिकाकर्ताओं पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने जुर्माने की राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने को भी कहा है.
THDC शेयर विवाद मामले में जनहित याचिका खारिज: मामले के अनुसार याचिकाकर्ता भूपेंद्र सिंह एवं अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका में भारत सरकार के उस निर्णय पर सवाल उठाया गया, जिसमें टीएचडीसी के शेयरों में बदलाव की प्रक्रिया अपनाई गई. याचिकाकर्ता के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के प्रावधानों का पालन किए बिना केंद्र सरकार द्वारा एकतरफा कार्रवाई करना न्यायसंगत नहीं है.
उत्तराखंड और यूपी के शेयर को लेकर सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन भी है मामला: याचिका में कहा गया कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच टीएचडीसी में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी को लेकर मामला पहले से ही शीर्ष अदालत (सुप्रीम कोर्ट) में विचाराधीन है. ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार के कदम को अनुचित बताया.
याचिकाकर्ताओं पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना: मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ताओं पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया. साथ ही याचिका को पूरी तरह से निस्तारित कर दिया है. पीठ ने जुर्माने की राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं.
25 फीसदी हिस्सेदारी को लेकर कानूनी लड़ाई: गौरतलब है कि भारत सरकार के निर्णय से पहले ही THDC शेयर विवाद मुख्य रूप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में 25% हिस्सेदारी को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है. उत्तराखंड का दावा है कि परियोजना उनके क्षेत्र में होने के कारण उन्हें यह हिस्सा मिलना चाहिए. उधर यूपी सरकार इसमें अपनी हिस्सेदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल कर चुकी है. पूरा विवाद टीएचडीसी की लगभग 2000 करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व क्षमता से जुड़ा हुआ है.
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