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THDC शेयर विवाद मामले में जनहित याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 10 हजार का जुर्माना लगाया

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टीएचडीसी (Tehri Hydro Development Corporation) के शेयर विवाद के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं होने के आधार पर निस्तारित करते हुए सख्त रुख अख्तियार कर याचिकाकर्ताओं पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने जुर्माने की राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने को भी कहा है.

THDC शेयर विवाद मामले में जनहित याचिका खारिज: मामले के अनुसार याचिकाकर्ता भूपेंद्र सिंह एवं अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका में भारत सरकार के उस निर्णय पर सवाल उठाया गया, जिसमें टीएचडीसी के शेयरों में बदलाव की प्रक्रिया अपनाई गई. याचिकाकर्ता के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के प्रावधानों का पालन किए बिना केंद्र सरकार द्वारा एकतरफा कार्रवाई करना न्यायसंगत नहीं है.

उत्तराखंड और यूपी के शेयर को लेकर सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन भी है मामला: याचिका में कहा गया कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच टीएचडीसी में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी को लेकर मामला पहले से ही शीर्ष अदालत (सुप्रीम कोर्ट) में विचाराधीन है. ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार के कदम को अनुचित बताया.