ARTO पद पर प्रमोशन देने का मामला, हाईकोर्ट से याचिकाकर्ताओं को झटका, जानें पूरा मामला
नैनीताल हाई कोर्ट ने ARTO के पद पर प्रमोशन को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 9, 2026 at 7:12 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) पद पर पदोन्नति को लेकर दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने अपने विस्तृत निर्णय में कहा कि, सहायक क्षेत्रीय निरीक्षक (तकनीकी) के रूप में दी गई सेवा को क्षेत्रीय निरीक्षक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति हेतु आवश्यक अर्हकारी सेवा में नहीं जोड़ा जा सकता.
मामले के अनुसार, मनोज त्यागी एवं अन्य याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 2012 में एआरआई (टी) के रूप में हुई थी. बाद में 3 जनवरी 2017 को शासनादेश के माध्यम से एआरआई (टी) और आरआई (टी) के पदों का विलय कर दिया गया. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि विलय के बाद उनकी पूर्व सेवा को भी आरआई (टी) के रूप में गिना जाना चाहिए, जिससे वे एआरटीओ पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हो जाते. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उनकी आपत्ति खारिज किए जाने और कुछ अधिकारियों को एआरटीओ पद पर पदोन्नत किए जाने को भी चुनौती दी थी.
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि एआरआई (टी) और आरआई (टी) के कार्य लगभग समान थे और दोनों पदों के विलय के बाद उनकी वर्ष 2012 से की गई सेवा को पदोन्नति के लिए आवश्यक पांच वर्ष की सेवा में शामिल किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने एआरटीओ पद पर पदोन्नति के लिए आरआई (टी) और परिवहन कर अधिकारियों के बीच कोटा निर्धारित नहीं किया था, जिससे उनके अधिकार प्रभावित हुए.
वहीं राज्य सरकार और निजी प्रतिवादियों की ओर से कहा गया कि एआरआई (टी) और आरआई (टी) अलग-अलग पद थे और आरआई (टी) स्वयं एक उच्च एवं पदोन्नति वाला पद था. इसलिए एआरआई (टी) के रूप में दी गई सेवा को आरआई (टी) की सेवा नहीं माना जा सकता. उनका तर्क था कि याचिकाकर्ता वर्ष 2020 में एआरटीओ पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक पांच वर्ष की निरंतर सेवा पूरी नहीं कर पाए थे और इस कारण वे विचार क्षेत्र में ही नहीं आते थे.
न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि, विलय से पहले एआरआई (टी) एक फीडर कैडर था और आरआई (टी) उसका पदोन्नत पद था. दोनों पद समान स्तर के नहीं थे।. इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का लाभ याचिकाकर्ताओं को नहीं दिया जा सकता. अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी निम्न पद के उच्च पद में विलय का अर्थ यह नहीं है कि विलय को पूर्व प्रभाव से लागू मान लिया जाए और कर्मचारियों को प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से ही उच्च पद पर कार्यरत माना जाए.
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं की दलील स्वीकार कर ली जाए तो उन अधिकारियों के अधिकार प्रभावित होंगे जो सीधे आरआई (टी) पद पर नियुक्त हुए थे या पदोन्नति के माध्यम से उस पद पर पहुंचे थे. अदालत ने माना कि विलय के बाद सभी आरआई (टी) अधिकारियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन इससे पूर्व की सेवा को स्वतः उच्च पद की सेवा नहीं माना जा सकता.
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