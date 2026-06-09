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ARTO पद पर प्रमोशन देने का मामला, हाईकोर्ट से याचिकाकर्ताओं को झटका, जानें पूरा मामला

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) पद पर पदोन्नति को लेकर दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने अपने विस्तृत निर्णय में कहा कि, सहायक क्षेत्रीय निरीक्षक (तकनीकी) के रूप में दी गई सेवा को क्षेत्रीय निरीक्षक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति हेतु आवश्यक अर्हकारी सेवा में नहीं जोड़ा जा सकता.

मामले के अनुसार, मनोज त्यागी एवं अन्य याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 2012 में एआरआई (टी) के रूप में हुई थी. बाद में 3 जनवरी 2017 को शासनादेश के माध्यम से एआरआई (टी) और आरआई (टी) के पदों का विलय कर दिया गया. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि विलय के बाद उनकी पूर्व सेवा को भी आरआई (टी) के रूप में गिना जाना चाहिए, जिससे वे एआरटीओ पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हो जाते. उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उनकी आपत्ति खारिज किए जाने और कुछ अधिकारियों को एआरटीओ पद पर पदोन्नत किए जाने को भी चुनौती दी थी.

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि एआरआई (टी) और आरआई (टी) के कार्य लगभग समान थे और दोनों पदों के विलय के बाद उनकी वर्ष 2012 से की गई सेवा को पदोन्नति के लिए आवश्यक पांच वर्ष की सेवा में शामिल किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने एआरटीओ पद पर पदोन्नति के लिए आरआई (टी) और परिवहन कर अधिकारियों के बीच कोटा निर्धारित नहीं किया था, जिससे उनके अधिकार प्रभावित हुए.

वहीं राज्य सरकार और निजी प्रतिवादियों की ओर से कहा गया कि एआरआई (टी) और आरआई (टी) अलग-अलग पद थे और आरआई (टी) स्वयं एक उच्च एवं पदोन्नति वाला पद था. इसलिए एआरआई (टी) के रूप में दी गई सेवा को आरआई (टी) की सेवा नहीं माना जा सकता. उनका तर्क था कि याचिकाकर्ता वर्ष 2020 में एआरटीओ पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक पांच वर्ष की निरंतर सेवा पूरी नहीं कर पाए थे और इस कारण वे विचार क्षेत्र में ही नहीं आते थे.