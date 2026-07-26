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पेंशनभोगी के पेंशन कटौती मामले में सुनवाई, रिकवरी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, जानिए मामला

नैनीताल: एक मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी पेंशनभोगी को बिना कटे पेंशन की पूरी राशि मिलती रहती है, तो यह पेंशनभोगी की जिम्मेदारी है कि वो अधिकारियों को सूचित करें, कि उसके पेंशन में से कोई मासिक कटौती नहीं हो रही है. कोर्ट ने आगे कहा कि पेंशनभोगी ऐसी प्रशासनिक गलती के कारण गलत तरीके से मिली राशि को अपने पास नहीं रख सकता. जब पेंशन नियमावली में ही मासिक कटौती का स्पष्ट उल्लेख हो. पूरे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

क्या है मामला? दरअसल, याचिका में सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें मासिक कटौती किए बिना उसे पेंशन का पूरा भुगतान कर दिया गया और अब उससे ज्यादा किए गए भुगतान की रिकवरी की जा रही है. याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत होने के दौरान पेंशन के कम्यूटेशन का विकल्प चुना था और 18,99,697 रुपए की एकमुश्त राशि प्राप्त की.

पेंशन आदेश के अनुसार, उनकी मासिक कटौती नवंबर 2017 से शुरू होकर अगस्त 2025 तक जारी रहनी थी, लेकिन विभाग की गलती के कारण उनकी पेंशन से कोई कटौती नहीं की गई और याचिकाकर्ता को पूरी पेंशन मिलती रही. ऑडिट होने के बाद विभाग को इसका पता चला. जिसके बाद अधिकारियों ने कटौती की जाने वाली राशि की रिकवरी आदेश जारी कर दिया और उनको मिलने वाली पेंशन में से 20,000 रुपए प्रति माह की अतिरिक्त कटौती करने का भी आदेश दिया.