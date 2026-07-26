पेंशनभोगी के पेंशन कटौती मामले में सुनवाई, रिकवरी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, जानिए मामला
'अगर किसी पेंशनभोगी को बिना कटे पेंशन की पूरी राशि मिलती रहती है, पेंशनभोगी को जानकारी देनी होती है.' नैनीताल हाईकोर्ट की टिप्पणी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 26, 2026 at 9:48 PM IST
नैनीताल: एक मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी पेंशनभोगी को बिना कटे पेंशन की पूरी राशि मिलती रहती है, तो यह पेंशनभोगी की जिम्मेदारी है कि वो अधिकारियों को सूचित करें, कि उसके पेंशन में से कोई मासिक कटौती नहीं हो रही है. कोर्ट ने आगे कहा कि पेंशनभोगी ऐसी प्रशासनिक गलती के कारण गलत तरीके से मिली राशि को अपने पास नहीं रख सकता. जब पेंशन नियमावली में ही मासिक कटौती का स्पष्ट उल्लेख हो. पूरे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.
क्या है मामला? दरअसल, याचिका में सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें मासिक कटौती किए बिना उसे पेंशन का पूरा भुगतान कर दिया गया और अब उससे ज्यादा किए गए भुगतान की रिकवरी की जा रही है. याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत होने के दौरान पेंशन के कम्यूटेशन का विकल्प चुना था और 18,99,697 रुपए की एकमुश्त राशि प्राप्त की.
पेंशन आदेश के अनुसार, उनकी मासिक कटौती नवंबर 2017 से शुरू होकर अगस्त 2025 तक जारी रहनी थी, लेकिन विभाग की गलती के कारण उनकी पेंशन से कोई कटौती नहीं की गई और याचिकाकर्ता को पूरी पेंशन मिलती रही. ऑडिट होने के बाद विभाग को इसका पता चला. जिसके बाद अधिकारियों ने कटौती की जाने वाली राशि की रिकवरी आदेश जारी कर दिया और उनको मिलने वाली पेंशन में से 20,000 रुपए प्रति माह की अतिरिक्त कटौती करने का भी आदेश दिया.
याचिकाकर्ता का कहना था कि गलती पूरी तरह से विभाग की थी, इसलिए उससे कोई रिकवरी नहीं की जा सकती. ये भी तर्क दिया गया कि एक रिटायर कर्मचारी होने के नाते याचिकाकर्ता अपनी आजीविका के लिए पेंशन पर निर्भर रहता है और मासिक रिकवरी की राशि बहुत ज्यादा है. इसलिए इस पर रोक लगाई जाए. सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की भी जिम्मेदारी थी कि वो उस गलती के बारे मे विभाग को बताए, लेकिन उसने विभाग को इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई.
कोर्ट ने कहा कि जब अनजाने में याचिकाकर्ता को मासिक कटौती किए बिना पेंशन की पूरी राशि का भुगतान किया गया. जबकि, पेंशन पेमेंट ऑर्डर में ऐसा प्रावधान था, तो यह याचिकाकर्ता का भी कर्तव्य था कि वो विभाग को उस गलती के बारे में बताएं. आखिर में कोर्ट ने रिकवरी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. ट्रेजरी विभाग की ओर से शुरू की गई रिकवरी की कार्रवाई में दखल देने से इनकार किया. वहीं, 20,000 रुपए प्रति माह उसके पेंशन से रिकवर करने के आदेश को भी सही ठहराया.
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