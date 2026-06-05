ETV Bharat / state

बागेश्वर गोमती नदी सड़क परियोजना को चुनौती देती याचिका खारिज, विकास कार्यों में हस्तक्षेप से इनकार

नैनीताल: बागेश्वर जिले में गोमती नदी के किनारे प्रस्तावित लिंक रोड निर्माण परियोजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के विकास और जनसुविधाओं से जुड़ी हुई है. इसके लिए आवश्यक अध्ययन और विशेषज्ञों की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है.

दरअसल, याचिकाकर्ता गोपाल चंद्र वनवासी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी. जिसमें उन्होंने मांग की थी कि बागेश्वर से आमसरकोट होते हुए नाड़ी गांव तक बनाई जा रही लिंक रोड को हटाया जाए. साथ ही गोमती नदी के तल को उसकी मूल स्थिति में बहाल किया जाए. याचिका में 10 मार्च 2025 को राज्य सरकार की ओर से दी गई परियोजना स्वीकृति को भी चुनौती दी गई थी.

याचिकाकर्ता का आरोप था कि सड़क निर्माण से क्षेत्र की वनस्पति और जीव-जंतुओं को नुकसान पहुंचेगा. गोमती नदी के जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी. इसके अलावा भारी मशीनों के उपयोग से सड़क के ऊपर बसे ग्रामीणों की सुरक्षा पर भी खतरा बताया गया था. वहीं, परियोजना की लागत में लगातार वृद्धि को भी याचिका में मुद्दा बनाया गया.

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि यह परियोजना स्थानीय ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर शुरू की गई है. सड़क निर्माण से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी.

सरकार ने ये भी कहा कि परियोजना शुरू करने से पहले स्थानीय निवासियों, जनप्रतिनिधियों और लाभार्थियों से एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण प्राप्त किए गए थे. काफी संख्या में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के समर्थन में आवेदन भी दिए थे.