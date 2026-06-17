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उत्तराखंड में महिला स्वास्थ्य कर्मियों को ग्रेड पे मामले में बड़ा झटका, हाईकोर्ट से याचिका खारिज

नैनीताल: उत्तराखंड में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं यानी एएनएम/जीएनएम को 2800 रुपए ग्रेड पे देने की मांग संबंधी याचिकाओं को नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि साल 2013 से पहले नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ग्रेड पे 2800 रुपए केवल न्यायालय के आदेश के अनुपालन में व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया गया था. जबकि, बाद में नियुक्त कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों के अनुसार ग्रेड पे 2000 रुपए निर्धारित है.

याचिकाकर्ता सुधा पांडे समेत अन्य का कहना था कि वे वही शैक्षणिक योग्यता रखते हैं और वही कार्य कर रहे हैं, जो साल 2013 से पहले नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी समान ग्रेड पे मिलना चाहिए. उन्होंने 2 मई 2013 के शासनादेश और साल 2016 के सेवा नियमों को चुनौती देते हुए ग्रेड पे 2800 रुपए का लाभ देने की मांग की थी.

सरकार ने दिया ये तर्क: राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं ने जिन विज्ञापनों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की, उनमें स्पष्ट रूप से ग्रेड पे 2000 रुपए का उल्लेख था. नियुक्ति स्वीकार करने के बाद कई सालों तक सेवा करने के बाद वे अब उस वेतनमान को चुनौती नहीं दे सकते. सरकार ने ये भी कहा कि 2800 रुपए ग्रेड पे स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पद के लिए निर्धारित है और पूर्व कर्मचारियों को यह केवल विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया गया था.