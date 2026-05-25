आश्रित कोटे से अमीन के बेटे को सरकारी नौकरी मामले पर सरकार की याचिका खारिज, इन अभ्यर्थियों को भी झटका
नैनीताल हाईकोर्ट से सीजनल अमीन के बेटे को सरकारी विभाग में नौकरी दिलाने के मामले पर सरकार की विशेष अपील पर खारिज, जानिए पूरा मामला
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 25, 2026 at 9:36 PM IST
नैनीताल: मृत आश्रित कोटे से सीजनल अमीन के बेटे को सरकारी विभाग में नौकरी दिलाए जाने के खिलाफ दायर सरकार की विशेष अपील पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सरकार की विशेष अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि एकलपीठ का आदेश सही था.
इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है. क्योंकि यह कानून का दुरुपयोग है. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि मृतक के बेटे को उसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इस विभाग में नौकरी दी जाए. इस आदेश के खिलाफ सरकार ने डेढ़ साल बाद विशेष अपील दायर की, जिसे खंडपीठ ने खारिज कर दिया है.
क्या है मामला? दरअसल, साल 1998 में सीजनल कलेक्शन अमीन भगवान सिंह विष्ट समेत अन्य कर्मचारियों की ओर से एक रिट याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने उसे स्वीकार करते हुए उनके विनियमितीकरण के आदेश दिए थे.
इस आदेश को राज्य सरकार की ओर से विशेष अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी, लेकिन साल 2009 में सरकार की विशेष अपील भी खारिज हो गई. इसके बाद सीजनल कलेक्शन अमीनों की विनियमितीकरण की प्रक्रिया आगे शुरू हो गई.
हालांकि, विनियमितीकरण आदेश जारी होने से पहले भगवान सिंह बिष्ट का निधन हो गया. इसके बाद उनके बेटे घनश्याम सिंह ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करते हुए मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति की मांग की. याचिका में उन्होंने खुद को स्नातकोत्तर शिक्षित बताते हुए अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप नियुक्ति दिए जाने की प्रार्थना दी.
ये भी कहा कि उनके पिता सीजनल कलेक्शन अमीन जिला कार्यलय नैनीताल में कार्यरत थे. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने घनश्याम सिंह की याचिका स्वीकार कर राज्य सरकार को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप नियुक्ति देने के निर्देश दिए थे.
एकलपीठ के इस आदेश को राज्य सरकार की ओर से विलंब के साथ विशेष अपील दाखिल कर चुनौती दी गई. मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकार से कहा कि यह अपील उचित प्रतीत नहीं होती और एकलपीठ का आदेश सही है. इस पर राज्य सरकार की ओर से समय मांगा गया था.
बताया गया कि जिलाधिकारी नैनीताल ने इस विशेष अपील को वापस लेने के निर्देश भी जारी किए थे. हालांकि, सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि मामले में एकलपीठ के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी. आखिरकार न्यायालय ने राज्य सरकार की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और विशेष अपील को निरस्त कर दिया.
उत्तराखंड संयुक्त राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 से जुड़े मामले में दो अभ्यर्थियों को झटका: उत्तराखंड संयुक्त राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 से जुड़े एक मामले में दिव्यांग श्रेणी के दो अभ्यर्थियों की विशेष अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक पूरी तरह वैध हैं और चयन प्रक्रिया में कोई अवैध परिवर्तन नहीं किया गया.
दरअसल, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित संयुक्त राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 में अपीलकर्ताओं शिवानी सैनी एवं अन्य ने अदालत में दावा किया था कि परीक्षा संपन्न होने के बाद आयोग ने 11 मार्च 2024 को दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कट-ऑफ अंक लागू कर चयन प्रक्रिया के नियम बदल दिए, जिससे उनके साथ अन्याय हुआ.
उन्होंने ये भी कहा कि दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने के बाद अंतिम चयन सूची से बाहर करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है. सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से बताया गया कि न्यूनतम अर्हकारी अंक पहली बार लागू नहीं किए गए थे, बल्कि यह व्यवस्था पहले से ही 2012 एवं 2022 की विनियमावली में मौजूद थी.
आयोग ने स्पष्ट किया कि 11 मार्च 2024 के संशोधन की ओर से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ को और कम किया गया था, जिससे उन्हें लाभ मिला. आयोग के अनुसार, सामान्य श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत और ओबीसी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत अंक आवश्यक थे.
अदालत ने रिकॉर्ड का परीक्षण करते हुए पाया कि अपीलकर्ता निर्धारित न्यूनतम अंकों से काफी नीचे थे. प्रथम अपीलकर्ता को कुल 12.17 प्रतिशत और दूसरे अपीलकर्ता को केवल 9.72 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे. न्यायालय ने कहा कि दस्तावेज सत्यापन हेतु नाम शामिल होना अंतिम चयन का अधिकार नहीं देता और यह केवल भर्ती प्रक्रिया का एक अंतरिम चरण होता है.
खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि 'रूल्स ऑफ द गेम' बदलने का सिद्धांत तभी लागू होगा, जब उम्मीदवारों को वास्तविक नुकसान पहुंचा हो. यहां आयोग की ओर से किया गया संशोधन अभ्यर्थियों के हित में था, क्योंकि इससे कट-ऑफ कम किए गए थे. न्यायालय ने ये भी माना कि भर्ती विज्ञापन के परिशिष्ट 4 में पहले से ही न्यूनतम अर्हकारी अंकों का स्पष्ट उल्लेख था और यह विनियमावली 2022 के अनुरूप था.
इन्हीं तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को सही ठहराते हुए विशेष अपील को निरस्त कर दिया. अदालत ने कहा कि आयोग ने वैधानिक नियमों के अनुरूप कार्य किया है और अपीलकर्ताओं को अंतिम चयन सूची में शामिल न करना पूरी तरह उचित था. साथ ही लंबित सभी प्रार्थना पत्र भी निस्तारित कर दिए गए.
उत्तराखंड के जेलों में आजीवन की सजा काट चुके कैदियों की रिहाई पर सुनवाई: उत्तराखंड के जेलों में आजीवन की सजा काट चुके कैदियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें रिहा नहीं करने के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका समेत कई कैदियों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई.
मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि जितने कैदियों ने रिहा करने के लिए याचिकाएं दायर की है, उन्हें किस कारण से नहीं छोड़ा जा रहा है. कोर्ट को दो हफ्ते के भीतर अवगत कराएं. अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते के बाद होगी.
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