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उत्तराखंड के पूर्व एडीजी राकेश मित्तल की याचिका हाईकोर्ट से खारिज, जानिए क्या है पूरा मामला

नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक राकेश मित्तल की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को किया खारिज, कही ये बात

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 11, 2026 at 10:13 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड के पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक राकेश मित्तल की ओर से दायर उस आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दो अन्य व्यक्तियों को आरोपी के रूप में समन करने की मांग की थी. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने यह आदेश सुनाते हुए कहा कि विशेष न्यायाधीश सीबीआई (भ्रष्टाचार निवारण) देहरादून की अदालत की ओर से 30 जनवरी 2025 को राकेश मित्तल के आवेदन को खारिज करने का निर्णय कानून सम्मत है और इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है.

क्या है मामला? दरअसल, साल 2001 में 273 पुलिस उपनिरीक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं के आरोप लगे थे. उस समय राकेश मित्तल चयन समिति के अध्यक्ष थे. बाद में हुई जांच और सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की चार्जशीट में मित्तल समेत अन्य पर अंकों में हेरफेर और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. मित्तल ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ साजिश रची गई थी. ताकि, उन्हें डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक (DGP) बनने से रोका जा सके.

​राकेश मित्तल ने अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि एबी लाल (तत्कालीन पुलिस अधिकारी) और जीसी पंत अनधिकृत रूप से आईआईटी रुड़की (IIT Roorkee) में ओएमआर शीट (OMR) के मूल्यांकन के समय मौजूद थे. उन्होंने आरोप लगाया कि इन व्यक्तियों ने अंकों के साथ छेड़छाड़ की और एक 'फ्लॉपी' अपने कब्जे में रखी थी. मित्तल का कहना था कि उन्हें इस पूरी प्रक्रिया से जानबूझकर दूर रखा गया और उनके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया.

​वहीं, सीबीआई और अन्य प्रतिवादियों के वकीलों ने इन आरोपों का पुरजोर विरोध किया. सीबीआई ने अदालत को बताया कि वैज्ञानिक जांच और एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) रिपोर्ट से ये स्पष्ट हुआ है कि फ्लॉपी का डेटा पहली बार मित्तल के लैपटॉप पर ही कॉपी किया गया था. उनके लैपटॉप में मूल और परिवर्तित दोनों तरह के अंक पाए गए थे. अदालत को ये भी बताया गया कि प्रतिवादियों की उपस्थिति वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार और आधिकारिक ड्यूटी का हिस्सा थी.

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि धारा 319 के तहत किसी व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने के लिए 'प्रथम दृष्टया' से कहीं अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता होती है. अदालत ने पाया कि मित्तल की ओर से लगाए गए आरोप केवल निराधार दावे थे और रिकॉर्ड पर मौजूद गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाते थे. इसी के साथ हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए पुनरीक्षण याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया.

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