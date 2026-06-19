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पतंजलि समूह की इकाइयों से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में सुनवाई, कारोबारी और उसकी बेटियों को नहीं मिली राहत

नैनीताल: पतंजलि समूह की इकाइयों से जुड़े करोड़ों रुपए के कथित धोखाधड़ी मामले में आरोपी कारोबारी राकेश मेहरा और उनकी दोनों बेटियों को हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राकेश मेहरा की धारा 482 सीआरपीसी की याचिका और उनकी बेटियों की आपराधिक रिट याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही ट्रायल कोर्ट को मुकदमे की सुनवाई कानून के अनुसार आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है. इसके अलावा पूर्व में पारित सभी अंतरिम आदेश भी समाप्त कर दिए गए हैं.

न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने कहा कि राकेश मेहरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य, बैंक रिकॉर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट और अन्य सामग्री सामने आई है. ऐसे में इस स्तर पर ये नहीं कहा जा सकता कि मामला केवल सिविल विवाद का है.

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि उपलब्ध तथ्यों से आपराधिक अपराध का प्रथमदृष्टया मामला बनता है, तो केवल यह आधार कि पक्षकारों के बीच व्यावसायिक संबंध थे, आपराधिक कार्रवाई समाप्त करने का आधार नहीं बन सकता. अदालत ने राकेश मेहरा की याचिका की सुनवाई योग्य होने पर भी गंभीर टिप्पणी की.

न्यायालय ने कहा कि राकेश मेहरा जांच में शामिल नहीं हुए, उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट, उद्घोषणा और लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ. उन्हें अपराधी घोषित किया गया. ऐसे व्यक्ति की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के माध्यम से धारा 482 की याचिका दायर करना स्वीकार्य नहीं है. न्यायालय ने कहा कि जो व्यक्ति खुद न्यायिक प्रक्रिया से बच रहा हो, उसके पक्ष में हाईकोर्ट अपनी असाधारण अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता.