ETV Bharat / state

अंतरधार्मिक विवाह करने जा रहे जोड़े को सुरक्षा देने के निर्देश, हाईकोर्ट ने कहा बालिग को पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक प्रेम संबंध और प्रस्तावित विवाह के चलते जान का खतरा जताने वाले बालिग जोड़े को सुरक्षा मुहैया करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है.

न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने अजहरुद्दीन अली एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य मामले पर यह आदेश पारित किया. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे संबंध में हैं और विवाह करना चाहते हैं, लेकिन याचिका में बनाये गए परिवार और रिश्तेदार सदस्य पक्षकार इसका विरोध कर रहे हैं. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें इनके द्वारा धमकियां दी जा रही हैं और उन्हें अपनी जान व व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर गंभीर खतरा है. जबकि दोनों अलग-अलग धर्मों से तालुक रखते हैं.

अदालत को बताया गया कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं. दस्तावेजों के अनुसार पहले याचिकाकर्ता की उम्र 24 वर्ष और दूसरे याचिकाकर्ता की उम्र 29 वर्ष है. दूसरे याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष कहा कि वह अपनी इच्छा से पहले याचिकाकर्ता के साथ रह रही है.

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से खतरे की स्थिति और सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी. इस पर कुंडा थाना, काशीपुर के थानाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार और केलाखेड़ा थाना, बाजपुर के उपनिरीक्षक मनीष खत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए. दोनों अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं और पहले याचिकाकर्ता के परिवार को आवश्यकता पड़ने पर पर्याप्त सुरक्षा देने का आश्वासन दिया.

विवाह पंजीकरण में भी पुलिस करेगी सहयोग: दूसरी याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह अपने साथी के साथ विवाह कर उसे कानून के अनुसार पंजीकृत कराना चाहती है, लेकिन धमकी और भय के कारण सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नहीं जा पा रही है. उन्होंने यह भी बताया कि उनके शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज उनके मायके में हैं. पुलिस अधिकारियों ने विवाह कराने अथवा पंजीकरण में आवश्यक सुरक्षा व सहयोग तथा प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सहायता का आश्वासन दिया.