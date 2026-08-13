हल्द्वानी चर्चित एसिड अटैक केस, हाईकोर्ट ने दोषियों को नहीं दी राहत, आजीवन कारावास की सजा को रखा बरकरार
यह फैसला न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया. कोर्ट ने दोषियों के आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 13, 2026 at 8:06 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने साल 2014 में हल्द्वानी के इंदिरा नगर में आपसी रंजिश के चलते हुए चर्चित एसिड अटैक मामले में अहम फैसला सुनाया है. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया और दोषी मां-बेटे व अन्य की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि आरोपियों का यह कृत्य जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है. इसलिए सजा में रियायत या माफी की कोई गुंजाइश नहीं बनती है.
यह फैसला न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया. मामले के अनुसार साल 2014 में पड़ोस में रहने वाले इरशाद और उनके परिवार के साथ हुए आपसी विवाद के बाद मोहम्मद जैकी, उसकी मां रहमत जहां और एक नाबालिग ने गुस्से में आकर दुकान से लाकर तेजाब से भरी बोतलें फेंक दी थीं. इस भयानक हमले में कुल 19 लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें 5 लड़कियां और एक 18 माह का मासूम बच्चा भी शामिल था. चिकित्सीय जांच में दो डॉक्टरों ने पुष्टि की थी कि हमले में घायल हुए 5 लोगों के घाव और निशान जीवनभर ठीक नहीं हो सकते.
मामले के सत्र परीक्षण के दौरान पेश किए गए 14 गवाहों और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने वर्ष 2018 में तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. दोषियों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि वे लगभग 12 सालों से जेल में हैं और अपनी सजा काट चुके हैं, इसलिए उन्हें रिहा किया जाए. हालांकि, पीड़ितों के वकील दीप चंद्र जोशी ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि एक मासूम बच्चे समेत कई लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाले दोषियों की सजा माफ नहीं की जा सकती. हाईकोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए दोषियों की अपील खारिज कर दी.
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