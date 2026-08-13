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हल्द्वानी चर्चित एसिड अटैक केस, हाईकोर्ट ने दोषियों को नहीं दी राहत, आजीवन कारावास की सजा को रखा बरकरार

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने साल 2014 में हल्द्वानी के इंदिरा नगर में आपसी रंजिश के चलते हुए चर्चित एसिड अटैक मामले में अहम फैसला सुनाया है. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया और दोषी मां-बेटे व अन्य की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि आरोपियों का यह कृत्य जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है. इसलिए सजा में रियायत या माफी की कोई गुंजाइश नहीं बनती है.

यह फैसला न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया. मामले के अनुसार साल 2014 में पड़ोस में रहने वाले इरशाद और उनके परिवार के साथ हुए आपसी विवाद के बाद मोहम्मद जैकी, उसकी मां रहमत जहां और एक नाबालिग ने गुस्से में आकर दुकान से लाकर तेजाब से भरी बोतलें फेंक दी थीं. इस भयानक हमले में कुल 19 लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें 5 लड़कियां और एक 18 माह का मासूम बच्चा भी शामिल था. चिकित्सीय जांच में दो डॉक्टरों ने पुष्टि की थी कि हमले में घायल हुए 5 लोगों के घाव और निशान जीवनभर ठीक नहीं हो सकते.