रामनगर में निर्धारित स्थान के अलावा बीफ की दुकान खोलने की मंजूरी नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की उमर कुरैशी की याचिका
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर में निर्धारित स्थान से अलग बीफ की दुकान खोलने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 9, 2026 at 1:44 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर पालिका परिषद रामनगर के सीमा क्षेत्र में निर्धारित स्थलों के अलावा किसी अन्य स्थान पर बीफ (भैंस और अन्य जानवरों का मांस) की दुकान खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र की मांग करने वाले उमर कुरैशी की याचिका को खारिज कर दिया है.
रामनगर में मीट की दुकानों के अनापत्ति प्रमाण पर सुनवाई: न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत व्यापार करने का मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, बल्कि इस पर जनहित में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. नगर पालिका परिषद के उप-नियमों के तहत शहर में दुकानों की संख्या और स्थान पूर्व से ही निर्धारित हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है.
नगर पालिका के वकील ने हाईकोर्ट में रखा पक्ष: अदालत में सुनवाई के दौरान नगर पालिका के अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2006 के राजपत्रित उप-नियमों के अनुसार रामनगर में केवल 16 बीफ दुकानों (मोहल्ला खतारी मीट मार्केट में 12 और मोहल्ला गूलरघट्टी में 4) की सीमा तय की गई है. 16 मई 2026 को समाचार पत्र में नोटिस जारी कर आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जिसमें याचिकाकर्ता ने भाग नहीं लिया था.
उमर कुरैशी की याचिका खारिज: हाईकोर्ट ने माना कि जब तक संबंधित उप-नियमों को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक नगर पालिका को नियमों का उल्लंघन कर किसी अन्य स्थान पर दुकान चलाने की अनुमति देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता. इसी आधार पर अदालत ने याचिका में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया.
ये भी पढ़ें: नवरात्रि के दौरान श्रीनगर में बंद रहेंगी मीट-मांस की दुकानें, व्यापारियों ने की ये मांग