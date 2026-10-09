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रामनगर में निर्धारित स्थान के अलावा बीफ की दुकान खोलने की मंजूरी नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की उमर कुरैशी की याचिका

नैनीताल हाईकोर्ट ( File Photo- ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नगर पालिका परिषद रामनगर के सीमा क्षेत्र में निर्धारित स्थलों के अलावा किसी अन्य स्थान पर बीफ (भैंस और अन्य जानवरों का मांस) की दुकान खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र की मांग करने वाले उमर कुरैशी की याचिका को खारिज कर दिया है.

रामनगर में मीट की दुकानों के अनापत्ति प्रमाण पर सुनवाई: न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत व्यापार करने का मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, बल्कि इस पर जनहित में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. नगर पालिका परिषद के उप-नियमों के तहत शहर में दुकानों की संख्या और स्थान पूर्व से ही निर्धारित हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है.