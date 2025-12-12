ETV Bharat / state

वन विभाग के डिप्टी रेंजर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पदोन्नति रोक मामले पर स्टे, जानिये डिटेल

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक डिप्टी रेंजर को रेंजर के पद पर पदोन्नति से रोके जाने वाले 14 जून2024 के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में हुई. याचिकाकर्ता को वर्ष 1995 में वनकर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था. उन्हें 2013 में डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर के रूप में पदोन्नत किया गया.

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर उन्हें वन रेंज अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया. जिसका आदेश 10 जून 2024 को जारी हुआ. याचिकाकर्ता ने 12 जून 2024 को पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था. दो दिन बाद, 14 जून 2024 को एक आदेश पारित किया गया, जिसके तहत उनकी पदोन्नति को लंबित चार्जशीट (मई2024 को जारी) के आधार पर स्थगित कर दिया गया.

याचिकाकर्ता ने इस आदेश को चुनौती दी. तर्क दिया कि चार्जशीट उन्हें पदोन्नति अभ्यास आयोजित होने के बाद दी गई थी. याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उन्होंने नर्सरी का इंचार्ज रहते नर्सरी की सही देखभाल नहीं की. कोर्ट ने प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी2026 को होगी.

वहीं, एक दूसरे मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति आलोक महरा की पीठ ने कैलामाता एवं अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार प्रकरण में एकलपीठ के आदेशों के खिलाफ दाखिल विशेष अपील में हस्तक्षेप करते हुए विवादित भूमि की नापजोख संबंधी आदेशों के प्रभाव पर अंतरिम रोक लगा दी है. एकलपीठ ने 17 सिम्बर 2024 एवं 13 अगस्त 2025 को पारित किए गए थे. जिनको अपीलकर्ता अब्दुल गफ्फार ने चुनौती दी थी.