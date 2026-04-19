कोरोनाकाल में महिला से दुर्व्यवहार आरोप में कांस्टेबल हुआ था बर्खास्त, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
नैनीताल हाईकोर्ट ने एक कांस्टेबल की बर्खास्तगी को अवैध करार देकर किया रद्द, बकाया वेतन का 50 फीसदी भुगतान करने का भी आदेश
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 19, 2026 at 8:06 PM IST
नैनीताल: कोरोनाकाल के दौरान महिला से दुर्व्यवहार के आरोपी एक कांस्टेबल की बर्खास्तगी को नैनीताल हाईकोर्ट ने अवैध करार देकर उसे रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि बिना विभागीय जांच और सुनवाई का अवसर दिए सेवा से नहीं हटाया जा सकता.
क्या है मामला? दरअसल, याचिकाकर्ता जगदीशनाथ को साल 2012 में उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था. उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने 24 मई 2020 को उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया था.
कांस्टेबल पर आरोप था कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान पुलभट्टा (किच्छा) स्थित सूरजमल इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी के दौरान उसने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया. मेडिकल जांच में उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि होने का भी जिक्र बर्खास्तगी आदेश में किया गया.
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि कथित घटना और बर्खास्तगी आदेश दोनों एक ही दिन 24 मई 2020 को पारित किए गए. आगे कहा गया कि न तो कोई विभागीय जांच कराई गई और न ही उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया. इसे संविधान के अनुच्छेद 311 (1) और उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ अधिकारी (दंड एवं अपील) नियम 1991 का उल्लंघन बताया गया.
वहीं, राज्य की ओर से कहा गया कि बर्खास्तगी का निर्णय सितारगंज के सर्किल अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया था. हालांकि, कोर्ट ने पाया कि उक्त अधिकारी को विधिवत जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था और उन्होंने केवल घटना की सूचना दी थी.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि नियम 8 (2) (ख) के तहत विभागीय जांच से छूट केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है. जबकि, इस मामले में ऐसा कोई ठोस कारण दर्ज नहीं किया गया. कोर्ट ने इसे 'नियमों का मनमाना प्रयोग' करार दिया.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला: कोर्ट ने अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के 'यूनियन ऑफ इंडिया बनाम तुलसी राम पटेल (1985)' मामले का हवाला देते हुए कहा कि जांच से छूट देने के लिए स्पष्ट और ठोस कारण होना आवश्यक है, केवल नियमों की भाषा दोहराना पर्याप्त नहीं है.
बकाया वेतन का 50 फीसदी भुगतान करने का आदेश: न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने बर्खास्तगी आदेश एवं अपीलीय आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को सेवा में निरंतरता के साथ बहाल करने के निर्देश दे दिए. कोर्ट ने बकाया वेतन का 50 फीसदी भुगतान करने का आदेश भी दिया.
विभाग को दोबारा विभागीय जांच करने का मौका: साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि विभाग चाहे तो नियमानुसार दोबारा विभागीय जांच शुरू कर सकता है, जिसे 3 महीने के भीतर शुरू करना होगा. फिलहाल, कांस्टेबल की बर्खास्तगी को अवैध करार कर रद्द कर दिया है. जिसे कांस्टेबल के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है.
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