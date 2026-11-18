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खतरे में वन रावत और वन राजि जनजाति का अस्तित्व, हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया, कमेठी की गई गठित

उत्तराखंड हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज 18 नवंबर बुधवार को प्रदेश के वन रावत और वन राजि जनजाति का अस्तित्व खतरे में होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने मामले को अति गंभीर पाते हुए उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए इस क्षेत्र में सर्वे कर चुके जानकर लोगों की एक कमेटी गठित कर दी गयी है.

कमेटी में कोर्ट ने उन लोगों को शामिल किया गया है, जिनके द्वारा इस क्षेत्र में जाकर उनका गहन अध्ययन किया है. साथ में कोर्ट ने कमेटी में उस एकमात्र छात्र को भी शामिल किया हैं, जों अपनी जनजाति का एक मात्र पढ़ा लिखा छात्र है. उस छात्र का नाम मुकेश सिंह रजवार है, जो डीएसबी कैपम्स नैनीताल से फॉरेस्ट्री विभाग से बीएससी कर रहा हैं.