खतरे में वन रावत और वन राजि जनजाति का अस्तित्व, हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया, कमेठी की गई गठित
उत्तराखंड की वन रावत और वन राजि जनजाति के अस्तित्व को बचाने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर की गई थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 18, 2026 at 4:51 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज 18 नवंबर बुधवार को प्रदेश के वन रावत और वन राजि जनजाति का अस्तित्व खतरे में होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने मामले को अति गंभीर पाते हुए उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए इस क्षेत्र में सर्वे कर चुके जानकर लोगों की एक कमेटी गठित कर दी गयी है.
कमेटी में कोर्ट ने उन लोगों को शामिल किया गया है, जिनके द्वारा इस क्षेत्र में जाकर उनका गहन अध्ययन किया है. साथ में कोर्ट ने कमेटी में उस एकमात्र छात्र को भी शामिल किया हैं, जों अपनी जनजाति का एक मात्र पढ़ा लिखा छात्र है. उस छात्र का नाम मुकेश सिंह रजवार है, जो डीएसबी कैपम्स नैनीताल से फॉरेस्ट्री विभाग से बीएससी कर रहा हैं.
कोर्ट ने मुकेश सिंह रजवार कहा है कि वह उस क्षेत्र से जुडी समस्त समस्याओं से बांकी कमेटी के सदस्यों को अवगत कराए. इसके लिए जिला अधिकारी पिथौरागढ़ उसको इसके लिए प्रति दौरे के लिए दस हजार रुपये का भुगतान करें. साथ में कोर्ट ने कमेटी से कहा हैं कि इस संबंध में वे पहले अपनी एक प्राथमिक रिपोर्ट छह सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करें.
600 के करीब रह गई जनसंख्या: आज की सुनवाई के दौरान जो आंकड़े पेश किए गए, उनके अनुसार साल 2011 इनकी जनसख्या 1200 के करीब थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 600 के आस पास रह चुकी है. यही नहीं जो लोग बचे हुए हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में उनकी अधिकतम आयु 55 साल हो चुकी हैं. ऐसे लोग भी एक दो ही बचे हुए हैं. शिक्षा के क्षेत्र में इतने लोगों में से दो ही लोग शिक्षित है. एक अध्यापक और एक विधार्थी. कोर्ट ने दोनों को इस कमेटी में भी शामिल किया हैं.
वन रावत और वन राजि जनजाति का अस्तित्व खोने के कगार पर: याचिकाकर्ता कि तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि यह जाति अपने अस्तित्व खोने के कगार पर है. अगर समय रहते इन्हे मुख्य विकास की धारा से न जोड़ा जाता हैं तो ये इनका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा. इसलिए इनकी जरुरी समस्याओ का समाधान किया जाय और उनको विकास की मुख्य धारा में लाकर उन्हें जरुरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.
हाईकोर्ट ने की टिप्पणी: सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने यह तथ्य भी लाया गया कि उनको मामूली बुखार के इलाज के लिए 25 किलोमीटर दूर धारचूला जाना पड़ता हैं. प्राथमिक शिक्षा के कोई स्कुल तक नहीं हैं. इनके पास अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने के लिए कोई संचार के साधन भी नहीं हैं. सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले को गंभीर पाते हुए कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि
वर्तमान में मानव संकृति के विकास के इतिहास में एक जनजाति विलुप्त होने के कगार पर आ गयी हैं. इसलिए इनको बचाया जाना अति आवश्यक है.
पिछली सुनवाई में क्या हुआ था: आज मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार से अब तक उनके कल्याण के लिए किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रगति रिपोर्ट पेश नही की गयी, जिस पर याचिकाकर्ताओ की तरफ से कहा है कि वर्ष 2015-16 केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इसका सर्वें किया था, तब इनकी जनसख्या 893 थी.
जानिए सरकार ने कोर्ट में क्या कहा?: प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अभी इनकी संख्या 600 से कम रह गयी है. इनको सरकार के द्वारा कोई सहायता नहीं दी जा रही है. इसके जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार इनके उत्थान के लिए आवश्यक कार्रवाही कर रही है. इनको प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे है. इनको मुख्य विकास धारा में जोड़ने के लिए विस्थापित किया जा रहा है. कई लोगों को भूमि भी दी गयी. इस पर याचिकाकर्ताओ कि तरफ से कहा गया कि प्रसाशन का कोई अधिकारी वहां जाने को तैयार नही है, जो आंकड़े पेश किए गए है, ये सब इंटरनेट से लिए गए आंकड़े है. इसलिए जानकार लोगों की इसमें एक कमेटी का गठन किया जाय.
उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से इस मामले में जनहित याचिका दायर की गई थी. जनहित याचिका में कहा गया कि उत्तराखंड में वन रावत व वन राजि जनजाति का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है. इस जनजाति की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या सिमट कर अब लगभग 900 रह गयी है. इस जनजाति के लोगों के पास बुनियादी सुविधायें तक अब नहीं रही है. इनके स्वास्थ्य, शिक्षा और रहने खाने के लिये कोई उचित प्रबंध नहीं है. इनकी शिक्षा के लिये कोई प्रबंध नहीं है.
यह जनजाति विलुप्ति के कगार पर पहुंच गयी है. सरकार इस जनजाति के वजूद को बनाये रखने के लिये कोई ठोस योजना नहीं बना रही है. जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि सरकार उनके अस्तित्व को बचाये रखने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं.
पढ़ें--