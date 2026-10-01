ETV Bharat / state

हैदर की सजा-ए-मौत को हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदला, युवती का रेता था गला

नैनीताल हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटा, दो आरोपियों के मृत्युदंड और आजीवन सजा को दी राहत, जानिए मामला

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 1, 2026 at 8:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: रुड़की में युवती की हत्या के आरोपी हैदर को मृत्युदंड और रिहान को आजीवन की सजा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सत्र न्यायाधीश रमेश सिंह प्रथम अपर जिला न्यायाधीश रुड़की की ओर से अपने आदेश की पुष्टि करने के लिए हाईकोर्ट भेजा गया था. जिस पर न्यायमूर्ति रविंद्र मैथाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश को उलटते हुए उसकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास की सजा में तब्दील कर दिया है.

कोर्ट ने कहा कि आरोपी की ओर से किया गया जघन्य अपराध फांसी की सजा दिए जाने की श्रेणी में नहीं आता है. इसलिए उसकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास की सजा में तब्दील किया जाता है. सुनवाई के दौरान रिहान और हैदर की तरफ से जमानत पर रिहा करने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया था.

मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था. जिस पर कोर्ट ने आज अपना निर्णय दिया. जबकि, मामले में बार-बार आरोपियों की तरफ से अनुरोध किया गया कि उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत न देते हुए उनकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया.

निचली अदालत ने हैदर को सुनाई थी मौत की सजा: गौर हो कि युवती की जघन्य अपराध करने वाले हैदर को निचली अदालत ने 12 जून 2025 को फांसी की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इसे तब तक फांसी के फंदे में लटकाया जाए, जब तक इसकी मौत न हो जाती. साथ में उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था. वहीं, जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल का सश्रम कारावास से भी दंडित किया था.

क्या था मामला? बता दें कि दिनेश नाम के शख्स ने साल 2021 में थाना गंगनहर में एक प्रार्थना देकर कहा था कि उसकी बहन को हैदर अक्सर परेशान करता है, जब वो घर पर नहीं थे, उस दिन हैदर अपने दो अन्य साथियों के साथ घर में घुसा. उसके बाद तीनों ने उसके घुटने मोड़कर पेपर कटिंग करने वाले धारदार हथियार से गला धड़ से अलग कर दिया. आरोपी अकसर उस पर शादी करने का दवाब डालता था.

जब युवती ने मना किया, तो उसने वारदात को अंजाम दिया. निचली अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कुल 13 गवाह पेश किए गए. आरोपी की तरफ से कहा गया कि वो निर्दोष है. फांसी की सजा देने योग्य नहीं. जबकि, अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया कि इस घटना में आरोपी ने एक सोची समझी साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया है. इसके अन्य साथियों ने भी इसका सहयोग किया है, उनको भी सजा दी जाए.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

NAINITAL HIGH COURT
हैदर मौत की सजा सुनवाई
रुड़की युवती हत्या
ROORKEE GIRL MURDER CASE
HAIDER DEATH SENTENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.