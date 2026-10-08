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नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता सेवानिवृत्त

मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता ने कहा महसूस कर रहा हूं उसे बयां नहीं कर सकता. नैनीताल शहर अपने आप में एक सकून है. बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने उन्हें जो असीम स्नेह दिया उससे वे उत्साहित हैं. आगे यह भी कहा कि राज्य का यह दुर्भाग्य है कि यहां पर जजों की संख्या 11 है, लेकिन अभी तक उनकी संख्या पूरी नहीं हो सकी है. इसको पूरा करने के लिए उनके द्वारा प्रस्ताव सरकार को भेजा है. आशा करता हूं कि शीघ्र सरकार इसपर निर्णय लें. कोरम को पूरा करके राज्य को शीघ्र त्वरित न्यायलय मिले.

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत ने कहा मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं. सबसे बड़ी उपलब्धि जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर है, अगर जजों की कमी पूरी होती है तो उत्तराखंड में लोगों को सुलभ, सस्ता और जल्द न्याय मिल सकेगा. उन्होंने कहा हमारे लिए भावुक करने वाला क्षण है. उन्होंने कहा हम एक ऐसे व्यक्तित्व को आज विदाई दे रहे हैं जिस व्यक्तित्व ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया.

इस मौके पर उच्च न्यायलय से सेवानिवृत न्यायमूर्ति जे सी एस रावत, उच्च न्यायलय के पूर्व जज और सेवानिवृत मुख्य न्यायधीश बी के बिष्ठ सहित रजिस्ट्रार जनरल, उजाला के निदेशक, राज्य बिधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी, राज्य सरकार के वरिष्ठ पदों पर आशीन अधिवक्ता सहित एसएसपी नैनीताल इस दौरान मौजूद रहे. कार्यक्रम का शुभारंभ उच्च न्यायलय के रिजस्ट्रार जनरल के द्वारा किया गया. इसके बाद महाधिवक्ता एस एन बाबुलकर , हाई कोर्ट बार के अध्यक्ष और कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी ने उनका रिफ्रेन्स पढ़ा.