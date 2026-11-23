हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला, जेल में बंद महिला की सजा रद्द, इंटरनेशनल बॉर्डर पर चरस के साथ हुई थी गिरफ्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने चरस तस्करी के आरोप में जेल में बंद एक महिला की सजा रद्द कर दी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 23, 2026 at 5:18 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 1.440 किलो चरस की बरामदगी के मामले में निचली अदालत से मिली 20 साल की सश्रम कैद की सजा रद्द कर दी. कोर्ट ने आरोपी अनुष्का बुधाथोकी को बरी करते हुए उसे तुरंत रिहा करने के आदेश दिए. न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया.
क्या था मामला: अभियोजन के अनुसार, 7 अप्रैल 2021 को धारचूला पुल (भारत-नेपाल सीमा) पर तैनात एसएसबी कर्मियों ने करीब 11:50 बजे एक महिला को रोका. उसके शरीर पर कुछ बंधा दिखा, तलाशी में भूरे-काले रंग की चरस की पट्टियां मिलीं, जिनका वजन 1.440 किलो था. महिला को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत गिरफ्तार किया गया. पिथौरागढ़ के विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) ने अगस्त 2023 में उसे धारा 20(b)(ii)(c) में 20 साल की कैद और 1.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी थी. जुर्माना न देने पर 5 साल की अतिरिक्त कैद का प्रावधान था.
उच्च न्यायालय ने क्यों किया बरी? कोर्ट ने पाया कि तलाशी लेने वाली टीम को कार्रवाई से पहले ही पता था कि महिला चरस ले के जा रही है. पीडब्ल्यू-1, पीडब्ल्यू-6 और कमांडेंट पीडब्ल्यू-7 के बयानों से यह साफ हुआ. इसके बावजूद आरोपी को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के सामने तलाशी कराने का विकल्प नहीं दिया गया. कोर्ट ने एनडीपीएस की धारा 50 का 'पूर्ण उल्लंघन' बताया और कहा कि इससे बरामदगी और सजा दोनों दूषित हो जाते हैं. फैसले में सुप्रीम कोर्ट के विजयसिंह चंदूभा जडेजा बनाम गुजरात राज्य (2011) का हवाला दिया गया, जिसमें धारा 50(1) को अनिवार्य और सख्ती से पालन योग्य बताया गया है.
उसके अधिवक्ता अमित कापड़ी ने दलील देकर कहा कि, गिरफ्तारी दोपहर 1:10 बजे हुई, लेकिन थाना सिर्फ 200 मीटर दूर होने के बावजूद एफआईआर शाम 4:45 बजे दर्ज हुई. इस देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया. हालांकि, तौल मशीन दोपहर करीब 2 बजे लेने की गवाही पर आधारित बचाव पक्ष की दलील को कोर्ट ने कमजोर माना.
राज्य का पक्ष: सरकारी पक्ष ने इसे 'आकस्मिक बरामदगी' बताया और व्यावसायिक मात्रा की चरस मिलने का तर्क दिया. कोर्ट ने कहा कि अचानक तलाशी में धारा 50 का पालन शायद संभव न हो, लेकिन इस मामले में पहले से जानकारी होने के कारण यह तर्क टिक नहीं हो सकता.
कोर्ट ने आदेश दिया कि महिला किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो धारा 437A सीआरपीसी के तहत निजी मुचलके और दो जमानतों पर तुरंत रिहा की जाए.
हाईकोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भूपतवाला हरिद्वार के महंत रेवती रमण दास चेला महंत चेत राम सरन और अन्य संतों को राहत प्रदान करते हुए अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. मामले के मुताबिक, हरिद्वार कोतवाली में 8 नवंबर 2026 को दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जो भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 351(2), 352 और 61(2) के तहत दर्ज की गई थी.
एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि 12 अगस्त 1980 को पंजीकृत एक सोसाइटी के पक्ष में वर्ष 1981 में फर्जी दस्तावेज तैयार कर 'श्री राम मंदिर भूपतवाला' की संपत्ति हस्तांतरित की गई थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि सोसाइटी के मूल पंजीकरण के समय वे शामिल नहीं थे, केवल समय-समय पर इसका नवीनीकरण किया गया और पंजीकरण या नवीनीकरण से जुड़े प्रश्न सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 3-बी के तहत राज्य सरकार द्वारा निपटाए जा सकते हैं.
वहीं, राज्य और शिकायतकर्ता पक्ष ने कहा कि 1996 में पांच वर्ष के लिए नवीनीकरण के बाद अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण नहीं हुआ था और बाद में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नवीनीकरण किया गया. दस्तावेजों और दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि यह विवाद मुख्य रूप से 24 वर्ष की लंबी अवधि के बाद सोसाइटी के नवीनीकरण को लेकर है और श्री राम मंदिर भूपतवाला की संपत्ति के कब्जे व अधिकार से जुड़ा एक दीवानी (सिविल) विवाद प्रतीत होता है.
न्यायालय ने टिप्पणी की कि सोसाइटी के पंजीकरण के 46 वर्ष से अधिक समय बाद एफआईआर दर्ज की गई है, और इस तरह के विवाद को एफआईआर के बजाय राज्य सरकार के समक्ष उचित कार्यवाही के माध्यम से उठाया जा सकता है. यह देखते हुए कि सभी याचिकाकर्ता संत हैं और धार्मिक गतिविधियों में संलग्न हैं, न्यायालय ने उन्हें अंतरिम संरक्षण देते हुए स्पष्ट किया कि मामले के लंबित रहने तक एफआईआर के तहत उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 22 फरवरी तय की है.
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