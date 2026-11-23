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हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला, जेल में बंद महिला की सजा रद्द, इंटरनेशनल बॉर्डर पर चरस के साथ हुई थी गिरफ्तार

हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला ( PHOTO-ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 1.440 किलो चरस की बरामदगी के मामले में निचली अदालत से मिली 20 साल की सश्रम कैद की सजा रद्द कर दी. कोर्ट ने आरोपी अनुष्का बुधाथोकी को बरी करते हुए उसे तुरंत रिहा करने के आदेश दिए. न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया.

क्या था मामला: अभियोजन के अनुसार, 7 अप्रैल 2021 को धारचूला पुल (भारत-नेपाल सीमा) पर तैनात एसएसबी कर्मियों ने करीब 11:50 बजे एक महिला को रोका. उसके शरीर पर कुछ बंधा दिखा, तलाशी में भूरे-काले रंग की चरस की पट्टियां मिलीं, जिनका वजन 1.440 किलो था. महिला को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत गिरफ्तार किया गया. पिथौरागढ़ के विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) ने अगस्त 2023 में उसे धारा 20(b)(ii)(c) में 20 साल की कैद और 1.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी थी. जुर्माना न देने पर 5 साल की अतिरिक्त कैद का प्रावधान था.