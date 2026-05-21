नैनीताल हाईकोर्ट ने एक मामले में संपत्ति कुर्की के आदेश को किया रद्द, जेल में बंद व्यक्ति भी होगा रिहा
रिद्वार की विशेष अदालत और जिला मजिस्ट्रेट ने दिया था संपत्तियों की कुर्की के आदेश, हाईकोर्ट ने आदेश को किया रद्द
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 21, 2026 at 10:19 PM IST
नैनीताल: एक महत्वपूर्ण फैसले में गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1986 के तहत 5 अलग-अलग अपीलों को नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. साथ ही हरिद्वार की विशेष अदालत और जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी संपत्तियों की कुर्की के आदेशों को रद्द कर दिया है.
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी कथित गिरोह के सदस्य से केवल संबंध या रिश्तेदारी होना, किसी नागरिक की संपत्ति को जब्त करने का कानूनी आधार नहीं हो सकता. जब तक सरकार संपत्ति और आपराधिक गतिविधियों के बीच एक स्पष्ट व मजबूत संबंध साबित नहीं करती, तब तक किसी की वैध संपत्ति को कुर्क नहीं किया जा सकता.
यह मामला कथित तौर पर यशपाल तोमर की ओर से संचालित एक संगठित गिरोह से जुड़ा है, जिसके आधार पर अधिकारियों ने अपीलकर्ताओं अरुण कुमार, ओमवीर, नरेश कुमार और अंजना की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया था. न्यायाधीश आशीष नैथानी की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि राज्य सरकार प्रत्येक संपत्ति के अवैध स्रोतों से अर्जित होने का कोई ठोस सबूत पेश करने में पूरी तरह विफल रही है.
अदालत ने टिप्पणी की कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए के तहत संपत्ति का अधिकार एक सुरक्षित अधिकार है. किसी भी नागरिक को उसकी संपत्ति से वंचित करने के गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं. न्यायालय ने ये भी कहा कि सिर्फ संदेह कितना भी गहरा क्यों न हो, वो कानून की नजर में सबूत का स्थान नहीं ले सकता.
हत्या के प्रयास में जेल में बंद आरोपी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: नैनीताल हाईकोर्ट ने हत्या का प्रयास करने के जुर्म में जेल में बंद व्यक्ति को आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया है. कोर्ट ने देहरादून के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की ओर से 6 मार्च 2020 को पारित उस आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसके तहत विनोद को दोषी ठहराते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी.
क्या था मामला? दरअसल, साल 2002 में देहरादून में हुई लाठी-डंडों से सामूहिक मारपीट प्रकरण में निचली अदालत ने 19 मई 2005 को फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषी तो माना था, लेकिन जेल भेजने के बजाय 'प्रथम अपराधी अधिनियम' के तहत लाभ दे दिया था. इसके बाद सरकार के साल 2007 में दायर एक अपील के बाद मामले की दोबारा सुनवाई हुई.
साल 2020 में ट्रायल कोर्ट ने विनोद को 5 साल की सख्त सजा सुना दी. इस फैसले के खिलाफ विनोद ने साल 2021 में हाईकोर्ट में अपील की थी. मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ लगे आरोपों को 'संदेह से परे' साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है.
न्यायालय ने पाया कि घटना एक घनी आबादी वाले इलाके में होने के बावजूद किसी भी स्वतंत्र गवाह का बयान दर्ज नहीं कराया गया और अपीलकर्ता की किसी विशिष्ट चोट या इरादे में कोई स्पष्ट व्यक्तिगत भूमिका साबित नहीं हो सकी.
अदालत ने ये भी टिप्पणी की कि घटना के बाद करीब दो दशकों का लंबा समय बीत चुका है और निचली अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का स्वतंत्र व गहराई से पुनर्मूल्यांकन किए बिना ही सजा का यह फैसला सुनाया था, जो कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है.
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