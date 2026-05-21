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नैनीताल हाईकोर्ट ने एक मामले में संपत्ति कुर्की के आदेश को किया रद्द, जेल में बंद व्यक्ति भी होगा रिहा

नैनीताल: एक महत्वपूर्ण फैसले में गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1986 के तहत 5 अलग-अलग अपीलों को नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. साथ ही हरिद्वार की विशेष अदालत और जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी संपत्तियों की कुर्की के आदेशों को रद्द कर दिया है.

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी कथित गिरोह के सदस्य से केवल संबंध या रिश्तेदारी होना, किसी नागरिक की संपत्ति को जब्त करने का कानूनी आधार नहीं हो सकता. जब तक सरकार संपत्ति और आपराधिक गतिविधियों के बीच एक स्पष्ट व मजबूत संबंध साबित नहीं करती, तब तक किसी की वैध संपत्ति को कुर्क नहीं किया जा सकता.

​यह मामला कथित तौर पर यशपाल तोमर की ओर से संचालित एक संगठित गिरोह से जुड़ा है, जिसके आधार पर अधिकारियों ने अपीलकर्ताओं अरुण कुमार, ओमवीर, नरेश कुमार और अंजना की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया था. ​न्यायाधीश आशीष नैथानी की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि राज्य सरकार प्रत्येक संपत्ति के अवैध स्रोतों से अर्जित होने का कोई ठोस सबूत पेश करने में पूरी तरह विफल रही है.

अदालत ने टिप्पणी की कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए के तहत संपत्ति का अधिकार एक सुरक्षित अधिकार है. किसी भी नागरिक को उसकी संपत्ति से वंचित करने के गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं. न्यायालय ने ये भी कहा कि सिर्फ संदेह कितना भी गहरा क्यों न हो, वो कानून की नजर में सबूत का स्थान नहीं ले सकता.

हत्या के प्रयास में जेल में बंद आरोपी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: नैनीताल हाईकोर्ट ने हत्या का प्रयास करने के जुर्म में जेल में बंद व्यक्ति को आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया है. कोर्ट ने देहरादून के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की ओर से 6 मार्च 2020 को पारित उस आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसके तहत विनोद को दोषी ठहराते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी.