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नैनीताल हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मी का निलंबन किया रद्द, सालभोजी में रास्ता विवाद भी सुलझा

नैनीताल हाईकोर्ट से निलंबित पुलिसकर्मी का निलंबन आदेश रद्द, खटीमा के सालभोजी समेत अन्य गांवों के लोगों के हित में कोर्ट से आया फैसला

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 20, 2026 at 10:42 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड में हाईकोर्ट से एक पुलिसकर्मी को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने 17 जुलाई 2021 से निलंबित पुलिसकर्मी का निलंबन आदेश रद्द कर दिया है. वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में पुलिसकर्मी नरेंद्र की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी निलंबन आदेश को चुनौती दी गई थी.

बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ता 13 जून 2021 के बाद से बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहा था. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि निलंबन को अनौपचारिक रूप से और आरोपों को सही ढंग से जांचे बिना पारित किया गया था.

उप महाधिवक्ता ने अदालत को निर्देशानुसार सूचित किया कि उधम सिंह नगर एसएसपी ने 27 अप्रैल 2026 को गोरखपुर के जिला मजिस्ट्रेट को याचिकाकर्ता के अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के संबंध में जाति जांच समिति से रिपोर्ट मांगने के लिए लिखा था. अदालत ने याचिकाकर्ता के इस तर्क में दम पाया कि निलंबन अनिश्चितकाल तक जारी नहीं रह सकता.

वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने नोट किया कि निलंबन को करीब पांच साल हो चुके थे और जाति प्रमाणपत्र की जांच अभी भी लंबित होने के कारण अनुशासनात्मक जांच जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं थी. इस आधार पर निलंबन आदेश को रद्द कर दिया गया.

सालभोजी समेत अन्य गांवों के लोगों के हित में आया फैसला: नैनीताल हाईकोर्ट ने खटीमा के सालभोजी और अन्य गांवों का वन विभाग की ओर से सदियों पुराना संचालित रास्ते को अपना बताकर बंद किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया.

कोर्ट का कहना था कि वन विभाग को कोई अधिकार नहीं है कि वो ग्राम वासियों का रास्ता बंद कर दें. कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए रेवेन्यू रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि यह रास्ता सदियों से आम रास्ता था. अब वन विभाग कैसे इसे बंद कर सकता है?

आज हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गौरव भट्ट ने भी वही रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किया, जो रेवन्यू विभाग ने किया. रिकॉर्ड से संतुष्ट होने के बाद कोर्ट ने पाया कि यह सदियों पुराना ग्रामीणों का आम रास्ता है, जो रिकॉर्ड में दर्ज है. अब वन विभाग इसे कैसे बंद कर सकता है, इसलिए यह रास्ता ग्रामीणों के लिए खोला जा सकता है.

क्या है मामला? दरअसल, स्थानीय निवासी नरेश कुमार ने क्षेत्र के हित में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि क्षेत्र के लोग साल 1959 से इस रास्ते का उपयोग करते आएं हैं, जो कि ग्राम सभाओं के रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है. अब वन विभाग इस भूमि को अपना बताकर इस आम रास्ते को बंद कर रही है. जबकि, क्षेत्र वासियों का यह एकमात्र रास्ता है.

पूर्व में हुई सुनवाई पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि यह भूमि वन प्रभाग की है. अब वन प्रभाग अपना कब्जा लेने जा रही है. जिस पर क्षेत्रवासी इसका विरोध कर रहे हैं. लिहाजा, कोर्ट ने कहा कि जो रिकॉर्ड जनहित याचिका में लगाया गया है, वो भी आप ने दिया. ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि यह वन प्रभाग की भूमि है, इस पर स्थिति से अवगत कराएं.

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