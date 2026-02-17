ETV Bharat / state

आयुर्वेद विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षकों के बकाया भुगतान के लिए धनराशि जारी करने को कहा है.

Published : February 17, 2026 at 7:19 PM IST

Updated : February 17, 2026 at 7:53 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विश्व विद्यालय के शिक्षकों के वेतन और करियर एडवांसमेंट स्कीम के बकाया भुगतान के लिए तत्काल धनराशि जारी करने के निर्देश सरकार को दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय शिक्षक वेल्फेयर संघ की याचिका की सुनवाई की. जिसमें उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह शिक्षकों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए तत्काल आवश्यक धनराशि जारी करें. मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 मार्च 2026 की तिथि निर्धारित की गई है.

याचिका में अदालत को बताया गया कि विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की 9 दिसंबर 2025 को हुई बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था. इस बैठक में तय किया गया था कि करियर एडवांस स्कीम के तहत पूर्व में दिए गए लाभों और वसूलियों के अंतिम समाधान तक, अंतरिम व्यवस्था के तौर पर शिक्षकों के 6 महीने के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा. विश्वविद्यालय का कहना है कि शासन से बजट न मिलने के कारण इस फैसले को अब तक लागू नहीं किया जा सका है.

एसोसिएशन की ओर से बताया गया कि शिक्षक पिछले कई महीनों से बिना वेतन के काम कर रहे हैं. नियमित रूप से अपनी सेवाएं देने के बावजूद भुगतान न होने से शिक्षकों के सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि जब शिक्षक अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, तो उनका वेतन रोकना न्यायसंगत नहीं है.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने तर्क दिया कि वित्त सचिव, जो कार्यकारी परिषद के सदस्य भी हैं, ने करियर एडवांस स्कीम का लाभ देने पर कुछ आपत्तियां दर्ज कराई थीं. जिन्हें कार्यपरिषद ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि चूंकि कार्यकारी परिषद पहले ही एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर निर्णय ले चुकी है, इसलिए राज्य सरकार को वर्तमान वेतन और बकाया राशि रोकने का कोई अधिकार नहीं है.

अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह अगली सुनवाई की तारीख से पहले हर हाल में जरूरी फंड जारी करे. जिससे शिक्षकों को उनके वेतन का भुगतान हो सके. साथ ही, राज्य सरकार 9 मार्च से पहले इस आदेश के अनुपालन की विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करें.

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य को भी दी राहत: एक दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा अशासकीय डिग्री कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों का तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया है . मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कर्मचारी से स्वास्थ्य योजना का अंशदान देरी से या एकमुश्त लिया गया है, तो सरकार इस आधार पर उसके इलाज का खर्च देने से इनकार नहीं कर सकती.

यह मामला श्री गुरु राम राय डिग्री कॉलेज, देहरादून के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल विनय आनंद बौराई से जुड़ा है. वर्ष 2022 में सेवानिवृत्त होने के बाद वे गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए. गुरुग्राम के निजी अस्पताल में उनका लंबा इलाज चला. इलाज के बाद उन्होंने 11,12,992 रुपये के मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन किया. जिसे सरकार ने तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए ठुकरा दिया गया था.

Last Updated : February 17, 2026 at 7:53 PM IST

