आयुर्वेद विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विश्व विद्यालय के शिक्षकों के वेतन और करियर एडवांसमेंट स्कीम के बकाया भुगतान के लिए तत्काल धनराशि जारी करने के निर्देश सरकार को दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय शिक्षक वेल्फेयर संघ की याचिका की सुनवाई की. जिसमें उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह शिक्षकों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए तत्काल आवश्यक धनराशि जारी करें. मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 मार्च 2026 की तिथि निर्धारित की गई है.

याचिका में अदालत को बताया गया कि विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की 9 दिसंबर 2025 को हुई बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था. इस बैठक में तय किया गया था कि करियर एडवांस स्कीम के तहत पूर्व में दिए गए लाभों और वसूलियों के अंतिम समाधान तक, अंतरिम व्यवस्था के तौर पर शिक्षकों के 6 महीने के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा. विश्वविद्यालय का कहना है कि शासन से बजट न मिलने के कारण इस फैसले को अब तक लागू नहीं किया जा सका है.

एसोसिएशन की ओर से बताया गया कि शिक्षक पिछले कई महीनों से बिना वेतन के काम कर रहे हैं. नियमित रूप से अपनी सेवाएं देने के बावजूद भुगतान न होने से शिक्षकों के सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि जब शिक्षक अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, तो उनका वेतन रोकना न्यायसंगत नहीं है.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने तर्क दिया कि वित्त सचिव, जो कार्यकारी परिषद के सदस्य भी हैं, ने करियर एडवांस स्कीम का लाभ देने पर कुछ आपत्तियां दर्ज कराई थीं. जिन्हें कार्यपरिषद ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि चूंकि कार्यकारी परिषद पहले ही एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर निर्णय ले चुकी है, इसलिए राज्य सरकार को वर्तमान वेतन और बकाया राशि रोकने का कोई अधिकार नहीं है.

अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह अगली सुनवाई की तारीख से पहले हर हाल में जरूरी फंड जारी करे. जिससे शिक्षकों को उनके वेतन का भुगतान हो सके. साथ ही, राज्य सरकार 9 मार्च से पहले इस आदेश के अनुपालन की विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करें.