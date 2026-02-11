ETV Bharat / state

हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा मामले में 3 आरोपियों की जमानत मंजूर, अब्दुल मलिक को अभी राहत नहीं

नैनीताल हाईकोर्ट से बनभूलपुरा हिंसा मामले में मौकिन सैफी समेत तीन आरोपियों की जमानत मंजूर, अब्दुल मलिक की जमानत पर 17 फरवरी को होगी सुनवाई

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 11, 2026 at 7:38 PM IST

3 Min Read
नैनीताल: हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक समेत अन्य लोगों की जमानत याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले में शामिल सह आरोपी मौकिन सैफी, जीयूर्रर रहमान व रईस अहमद की जमानत मंजूर कर दी है. जबकि, कोर्ट ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को कोई जमानत न देते हुए अगली सुनवाई 17 फरवरी की तिथि नियत की है.

मोकिन सैफी समेत अन्य ने कहा- घटना में नहीं थे शामिल: आज यानी 11 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास गुगलानी व सीके शर्मा ने कोर्ट को अवगत कराया कि मौकिन सैफी व अन्य का नाम न तो प्राथमिकी में है, न ही वो घटना में शामिल हैं. संदेह के आधार पर उन्हें बेवजह गिरफ्तार किया गया, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.

पड़ोस में रहने के खातिर उनके खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज: वहीं, अन्य की तरफ से कहा गया कि जिस दिन घटना हुई, वे मौके पर मोजूद नहीं थे. पड़ोस में रहने के खातिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. घटना के समय वे वहां नहीं थे, उनको बेवजह इस मामले में फंसाया जा रहा है. इसलिए उन्हें प्राथमिकता की तौर पर रिहा किया जाए.

दरअसल, अब्दुल मलिक समेत अन्य के खिलाफ बनभूलपुरा हिंसा के समय चार मुकदमे दर्ज हुए थे. जिसमें से एक मामला ये भी था कि मलिक ने कूटरचित तरीके और झूठे शपथपत्र के आधार पर सरकारी भूमि को हड़पने का काम किया. इतना ही नहीं उनकी ओर से नजूल भूमि पर कब्जा कर प्लॉटिंग किया गया, फिर अवैध निर्माण कर उसे बेचा गया.

जब जिला प्रशासन इस अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची तो उन पर पथराव किया गया, बाद में इसने हिंसा का रूप ले लिया. इसी हिंसा में पुलिस समेत अन्य लोग घायल हो गए. कईयों की जान तक चली गई. आरोपियों का कहना है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है. एफआईआर में उनका नाम नहीं है.

आरोपियों का ये भी कहना था कि पुलिस ने उन्हें जबरन इस मामले में फंसाया है. इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए. हिंसा में शामिल कई लोगों को पूर्व में कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.

8 फरवरी 2024 को भड़की थी बनभूलपुरा इलाके में हिंसा: बता दें कि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने गई थी. तभी प्रशासन और पुलिस की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया था.

इसके अलावा आगजनी और फायरिंग भी की थी. हिंसा के दौरान आरोपियों ने कई गाड़ियों समेत बनभूलपुरा थाने को आग के हवाले कर दिया था. इस हिंसा कई लोगों की मौके पर मौत हो गई थी. जबकि, 100 से ज्यादा लोग हिंसा में घायल हो गए थे.

