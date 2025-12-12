ETV Bharat / state

बागेश्वर खड़िया खनन मामला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिये क्या हुआ

कोर्ट ने जिला खान अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद भी जिस खनन कारोबारी ने खनन किया है उसके खिलाफ जो मुदकमा दर्ज किया है उस एफआईआर की प्रति कोर्ट में प्रस्तुत करें. आज जिला खनन अधिकारी कोर्ट में पेश हुई. उनके द्वारा कोर्ट को अवगत कराया कि उनके द्वारा नवीन कुमार माइंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. उसने कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करके खनन कार्य किया है. जिस पर कोर्ट ने खान अधिकारी से दर्ज मुकदमे की एफआईआर की प्रति सोमवार को पेश करने को कहा है.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के कांडा तहसील सहित जिले के कई अन्य गांवों में अवैध खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका के अलावा 165 खनन इकाइयों से सम्बन्धित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती आलोक कुमार महरा की खण्डपीठ ने अगली सुनवाई सोमवार की तिथि नियत की है.

मामले के अनुसार पूर्व में कांडा तहसील के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायधीश को पत्र भेजकर कहा था कि अवैध खड़िया खनन से उनकी खेतीबाड़ी, घर, पानी की लाइनें चौपट हो चुकी हैं. उन्होंने कहा जो धन से संपन्न थे उन्होंने अपना आशियाना हल्द्वानी व अन्य जगह पर बना दिया है. अब गांवों में निर्धन लोग ही बचे हुए हैं. उनके आय के साधनों पर खड़िया खनन के लोगों की नजर टिकी हुई है. इस संबध में कई बार उच्च अधिकारियों को प्रत्यावेदन भी दिए गये हैं. उनकी समस्या का कुछ हल नहीं निकला है. जिसके कारण न्यायलय की शरण में आये हैं. उनकी समस्या का समाधान किया जाये.

वहीं, एक दूसरे मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी वॉकवे मॉल के पास रोड का चौड़ीकरण नहीं करने पर हेमंत गोनिया के प्रार्थना पत्र का स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि वे अतिक्रमणकारियों व अन्य लोगों के साथ मीटिंग कर यह पता करें कि कहा कहां पर अतिक्रमण हुआ है? साथ ही नाले का भी पता करें. 29 दिसम्बर तक एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें.