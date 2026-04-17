जिला जज ने हरीलाल को ठहराया दोषी, हाईकोर्ट ने सजा को किया रद्द, जानिए पूरा मामला
हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराए गए हरीलाल, नैनीताल हाईकोर्ट ने रद्द कर दी सजा, शराब दुकान आबंटन मामले पर भी सुनवाई
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 17, 2026 at 9:02 PM IST
नैनीताल: रुद्रप्रयाग जिला जज की ओर से हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराए गए हरीलाल की सजा को नैनीताल हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने माना कि घटना किसी पूर्व नियोजन या साजिश का परिणाम नहीं थी, बल्कि मोबाइल फोन पर संगीत बजाने को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद अचानक पैदा हुए गुस्से में की गई थी.
क्या था मामला? दरअसल, जून 2020 में रुद्रप्रयाग के उखीमठ में संगीत बजाने को लेकर हुए झगड़े के दौरान हरीलाल ने परमेश्वर नामक व्यक्ति के पेट पर चाकू से वार कर दिया था. निचली अदालत ने उसे तब आईपीसी की धारा 307 और 326 (गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत दोषी ठहराते हुए 8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी.
हालांकि, नैनीताल हाईकोर्ट ने साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए पाया कि आरोपी का इरादा हत्या करना नहीं था, क्योंकि उसने केवल एक ही वार किया और उसके बाद वो वहां से भाग गया. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि धारा 307 के तहत सजा के लिए हत्या का इरादा या ज्ञान होना अनिवार्य है.
इस मामले में घटना की अचानक प्रकृति और 'सिंगल ब्लो' (एक ही वार) को देखते हुए हत्या के प्रयास का आरोप न्यायसंगत नहीं पाया गया. साथ ही हथियार की बरामदगी को लेकर गवाहों के मुकरने और प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी ने भी अभियोजन पक्ष के दावे को कमजोर किया.
हाईकोर्ट ने धारा 307 के तहत दी गई सजा को रद्द कर दिया. जबकि, धारा 326 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा. अदालत ने अपीलकर्ता की सजा को उसकी ओर से जेल में पहले ही काटी जा चुकी अवधि में संशोधित कर दिया. साथ ही आदेश दिया कि यदि वो किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए. जुर्माने की राशि को न्यायालय ने अपरिवर्तित रखा है.
शराब की दुकान आबंटन मामले पर भी सुनवाई: नियमानुसार शराब की दुकान आबंटन होने के बावजूद स्थानीय लोगों के दबाव में प्रशासन की ओर से शराब की दुकान खोलने में सहयोग न करने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मंगलवार 21 अप्रैल को आबकारी आयुक्त को वर्चुअली कोर्ट में पेश होने और शराब नीति की जानकारी देने को कहा है.
क्या है मामला? नैनीताल जिले के बलवंत सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनके नाम शराब की दुकान खोलने के लिए नियमानुसार लाइसेंस जारी हुआ है, लेकिन जिस स्थान पर उन्हें दुकान आवंटित हुई है, वहां के स्थानीय लोग शराब की दुकान का विरोध कर रहे हैं. जिससे वो अब तक शराब की दुकान नहीं खोल सके हैं. स्थानीय प्रशासन भी उन्हें नियमानुसार दुकान खोलने में सहयोग नहीं कर रहा है. हाईकोर्ट ने इस मामले में आबकारी आयुक्त को कोर्ट में तलब किया है.
उधर, रातीघाट में शराब की दुकान खोलने के लिए सुरक्षा की मांग को लेकर दुकान के लाइसेंसी सुरेश उप्रेती (घोड़ाखाल) की एक अन्य याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई हुई. जिस पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने नैनीताल डीएम को याचिकाकर्ता के हित में नियमानुसार निर्णय लेने को कहा है.
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