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2015 का पारित आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट सख्त, वन विभाग के अधिकारियों को 30 दिन का समय

2015 का पारित आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट सख्त ( PHOTO- ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 में पारित आदेश का अब तक पालन न होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रमुख सचिव, वन विभाग और प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) को आदेश का अक्षरशः (एक-एक अक्षर का ध्यान रखते हुए) पालन करने के लिए 30 दिन का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को होगी, जिस दिन प्रमुख सचिव को फिर से कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है.