2015 का पारित आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट सख्त, वन विभाग के अधिकारियों को 30 दिन का समय
नैनीताल हाईकोर्ट 2015 में पास हुए ऑर्डर का पालन न करने पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को 30 दिन का समय दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 7, 2026 at 7:02 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 में पारित आदेश का अब तक पालन न होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रमुख सचिव, वन विभाग और प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) को आदेश का अक्षरशः (एक-एक अक्षर का ध्यान रखते हुए) पालन करने के लिए 30 दिन का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को होगी, जिस दिन प्रमुख सचिव को फिर से कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है.
6 अक्टूबर को न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने, मेसर्स एनयू टेक वार्निश उद्योग बनाम आरके सुधांशु व अन्य के खिलाफ पूर्व का आदेश का अनुपालन न करने को लेकर दायर आवमानना याचिका पर सुनवाई की. 28 सितंबर के आदेश के क्रम में प्रमुख सचिव वन कोर्ट में पेश हुए.
कोर्ट ने कहा कि, रिट कोर्ट का आदेश वर्ष 2015 का है और सभी मंचों पर मुकदमा हारने के बावजूद उसका पालन नहीं किया गया. प्रमुख सचिव ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि विभाग आदेश के पालन के प्रति गंभीर है, लेकिन इसमें काफी प्रक्रियात्मक और वित्तीय स्वीकृतियों की जरूरत होती है, इसलिए 100 दिन का समय दिया जाए.
कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि, मामला 2015 का है और दोनों पक्षों के बीच न्याय का संतुलन बनाना है. इसलिए अवमाननाकर्ता को इतना समय नहीं दिया जा सकता. कोर्ट ने केवल 30 दिन की मोहलत दी.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को यह छूट भी दी कि वे वर्तमान हॉफ (प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख) को पक्षकार बनाने के लिए पक्षकारिता (इंप्लीडमेंट) प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें: