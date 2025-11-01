ETV Bharat / state

हयात सिंह को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत, बने रहेंगे बागेश्वर नगर पालिका के प्रभारी ईओ

रामनगर कथित गोमांस विवाद पर सुनवाई: शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट में बैलपड़ाव और रामनगर में कथित गोमांस को लेकर हुए विवाद पर भी सुनवाई हुई. गोमांस ले जाने के आरोप में 23 अक्टूबर को हुई तोड़फोड़ के मामले में दूसरे वाहन स्वामी अल शिफा ट्रेडिंग कंपनी जिनके पिकअप ट्रक में पुलिस चौकी बैलपड़ाव में तोड़फोड़ की गई थी, उनके द्वारा सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

15 दिसंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई: शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने अध्यक्ष नगर पालिका के इस नियुक्ति के निर्णय पर रोक लगाते हुए 4 हफ़्ते में जवाब दाख़िल करने का आदेश पारित किया है. अगली सुनवाई की तिथि 15 दिसंबर 2025 को तय की गई है.

हाईकोर्ट से हयात सिंह को मिली राहत: इसके बाद नगर पालिका बागेश्वर द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को एक बैठक बुलाकर प्रधान सहायक विजय सिंह कानवासी को वरिष्ठतम अधिकारी मानते हुए प्रभारी ईओ पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया. इसे हयात सिंह परिहार द्वारा पुनः उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है. याची का तर्क है कि उनकी नियुक्ति का आदेश जिसके द्वारा उन्हें प्रभारी ईओ नियुक्त किया गया था, आज भी प्रभाव में है. याची नगर पालिका परिषद बागेश्वर में सबसे वरिष्ठ अधिकारी भी है. याचिकर्ता को उच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद जब तक नियमित ईओ की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक हयात सिंह परिहार प्रभारी ईओ के रूप में कार्य करते रहेंगे.

हयात सिंह बने रहेंगे बागेश्वर नगर पालिका परिषद के प्रभारी ईओ: याची ने आरोप लगाया कि 3 सप्ताह तक नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा उनको वित्तीय अधिकार नहीं दिए गये. इसी बीच 9 अक्टूबर 25 को याची के स्थान पर एक अन्य प्रभारी ईओ की नियुक्ति की गई. याची को हल्द्वानी नगर निगम के लिए स्थानांतरित कर दिया गया. इसे याची ने पूर्व में दाख़िल याचिका में चुनौती दी. उच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई. इसी दौरान शासन द्वारा 14 अक्टूबर 2025 के आदेश द्वारा नये प्रभारी ईओ की नियुक्ति व याची के स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया गया. साथ ही न्यायालय को अवगत कराया गया कि नियमित ईओ की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है, जिसके चलते पूर्व में दाखिल याचिका निस्तारित हो गयी.

नैनीताल: बागेश्वर निवासी हयात सिंह परिहार ने उच्च न्यायालय नैनीताल में प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी को अध्यक्ष नगर पालिका बागेश्वर द्वारा ईओ के पद पर दी गयी नियुक्ति को चुनौती दी है. याचिका में कहा है कि उन्हें शासन द्वारा 17 सितंबर 2025 को नगर पालिका बागेश्वर के प्रभारी ईओ के पद नियुक्त किया गया है. जिसका प्रभार याची द्वारा 18 सितंबर 2025 को ग्रहण कर लिया था.

हाईकोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल: हाईकोर्ट ने मामले के वीडियो देखने के बाद पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. साथ ही कोर्ट ने इस पहलू की जांच के लिए भी कहा है कि इस मामले में साजिशकर्ताओं द्वारा किसके व्यावसायिक हितों की पूर्ति की जा रही थी. कोर्ट का कहना था कि मामला वैचारिक न होकर व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों की पीठ पीछे के खेल का लगता है. हाइकोर्ट ने पुलिस कर्मियों, बैलपड़ाव इंचार्ज और कालाढुंगी एसओ की नाकामी पर भी जांच के लिए कहा है.

अदालत ने कहा वैध मीट ट्रांसपोर्टर 24 से 48 घंटे पहले देंगे सूचना तो देनी होगी सुरक्षा: अदालत ने पूछा कि जब वीडियो में अभियुक्तों के चेहरे साफ दिख रहे हैं, तो पुलिस उनको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने रामनगर के छोई में उस दिन भीड़ द्वारा पीटे गए दूसरे ड्राइवर की पत्नी नूरजहां के मामले के साथ सुनवाई के लिए सम्बद्ध करते हुए पुलिस से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है. साथ ही कालाढुंगी पुलिस को भी निर्देश दिया गया है कि यदि वैध मीट ट्रांसपोर्टर उन्हें 24 या 48 घण्टे पहले अपने वाहन के गुजरने की सूचना देते हैं, तो पुलिस चालक और क्लीनर की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी. पुलिस के अधिवक्ता ने शेष अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है. साथ में कोर्ट ने उस मुखबिर का पता लगाने को भी पुलिस से कहा जिसने भीड़ को ग़लत सूचना दे कर उकसाया था.

कनाडा निवासी व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई: शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट में एक व्यक्ति पर भांजी से छेड़छाड़ के लगे आरोपों के मामले पर भी सुनवाई की. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहन की 5 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी कनाडा निवासी व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है. मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने पॉक्सो आरोपी पौड़ी गढ़वाल निवासी व्यक्ति जो अब कनाडा में है, की याचिका पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई पर रोक लगा दी. उसके खिलाफ कोटद्वार थाने में उसी की बहन ने मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएस रावत ने पैरवी की. खंडपीठ ने अपने आदेश में कोतवाली कोटद्वार, को याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न करने को कहा है, लेकिन याचिकाकर्ता संबंधित पुलिस के साथ सहयोग करेगा.

छेड़छाड़ के मामले में मिली अग्रिम जमानत: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता कनाडा का स्थायी निवासी है. इसी कारण से याचिका सीधे हाईकोर्ट में दायर की गई. क्योंकि वह जिला अदालत में अधिवक्ता की सेवाएं लेने में असमर्थ था. इस तथ्य को न्यायालय ने भी स्वीकार किया और उसी के आलोक में मामले पर विचार किया. कोर्ट के समक्ष यह भी दलील दी गई कि याचिकाकर्ता के भारत आने का मुख्य उद्देश्य ही जांच अधिकारी के साथ सहयोग करना और सही एवं सच्चे तथ्य सामने रखना है. ​खंडपीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए इस बयान को रिकॉर्ड पर रखा है.

