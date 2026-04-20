उत्तराखंड न्यायिक परीक्षा में 2 अभ्यर्थियों को एग्जाम में बैठने की मिली अनुमति, जानिए मामला
उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) 2023 की मुख्य परीक्षा कल से होने जा रही शुरू, दो अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 20, 2026 at 8:20 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) 2023 मुख्य परीक्षा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें हाईकोर्ट ने मंगलवार यानी 21 अप्रैल को होने जा रही मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए दो याचिकाकर्ताओं (अभ्यर्थी) को अंतरिम अनुमति दे दी है. यानी दोनों अभ्यर्थी एग्जाम में बैठ सकेंगे.
नैनीताल हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ में अभ्यर्थी अंशुका भंडारी एवं अनुश्री खत्री ने याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएसी) की ओर से उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश की प्रारंभिक परीक्षा 31 अगस्त 2025 को आयोजित हुई. जिसमें उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली थी.
इसके लिए उन्होंने 83 सफल उम्मीदवारों के साथ मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा शुल्क जमा कर लिया था, लेकिन प्री परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई. ऐसे में इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्री परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन के निर्देश दिए. जिसके बाद उन्हें प्री परीक्षा की मेरिट सूची से हटा दिया गया.
इन फैसलों का दिया गया हवाला: याचिका में कहा गया कि जिन उम्मीदवारों को पहले ही प्री परीक्षा में सफल घोषित किया जा चुका था, उनकी स्थिति में बदलाव करना सुप्रीम कोर्ट के स्थापित फैसलों के विपरीत है. उन्होंने विशेष रूप से 'रण विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' और 'हरि किशन बनाम राजस्थान हाईकोर्ट' के फैसलों का हवाला दिया.
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के मामलों में प्री परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अंतरिम रूप से मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी. इसी आधार पर नैनीताल हाईकोर्ट ने इन दोनों याचिकाकर्ताओं अंशुका भंडारी और अनुश्री खत्री को मुख्य परीक्षा में बैठने की अंतरिम अनुमति दे दी है.
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