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कथित अपहरण और हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी रमेश राम की जमानत मंजूर, जानिए पूरा मामला

नैनीताल: एक कथित अपहरण और हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी रमेश राम की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ में हुई. कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मामले के दो अन्य सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए समानता के सिद्धांत के आधार पर भी आवेदक जमानत का हकदार है.

क्या है मामला? दरअसल, ​यह मामला पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग थाना (राजस्व क्षेत्र कालासिला) का है. जहां साल 2025 में अपहरण व हत्या के गंभीर आरोप लगाए गए थे. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, सुनीता देवी नामक एक महिला के लापता होने के बाद टनकपुर (चंपावत) से एक शव बरामद हुआ था, जिसे लापता महिला का मानकर जांच आगे बढ़ाई गई थी.

आरोपी 11 दिसंबर 2025 से ही जेल में बंद था और उसके वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है. जो शव बरामद हुआ, वो घटना स्थल से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर टनकपुर से बरामद हुआ. आरोपियों के पास कोई वाहन भी नहीं है. गुमसुदगी की रिपोर्ट भी 18 दिन बाद लिखाई गई.