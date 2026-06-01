कथित अपहरण और हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी रमेश राम की जमानत मंजूर, जानिए पूरा मामला
नैनीताल हाईकोर्ट में अपहरण और हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी रमेश राम की जमानत सुनवाई, हाईकोर्ट ने मंजूर की अर्जी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 1, 2026 at 10:13 PM IST
नैनीताल: एक कथित अपहरण और हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी रमेश राम की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ में हुई. कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मामले के दो अन्य सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए समानता के सिद्धांत के आधार पर भी आवेदक जमानत का हकदार है.
क्या है मामला? दरअसल, यह मामला पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग थाना (राजस्व क्षेत्र कालासिला) का है. जहां साल 2025 में अपहरण व हत्या के गंभीर आरोप लगाए गए थे. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, सुनीता देवी नामक एक महिला के लापता होने के बाद टनकपुर (चंपावत) से एक शव बरामद हुआ था, जिसे लापता महिला का मानकर जांच आगे बढ़ाई गई थी.
आरोपी 11 दिसंबर 2025 से ही जेल में बंद था और उसके वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है. जो शव बरामद हुआ, वो घटना स्थल से 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर टनकपुर से बरामद हुआ. आरोपियों के पास कोई वाहन भी नहीं है. गुमसुदगी की रिपोर्ट भी 18 दिन बाद लिखाई गई.
आरोपी को संदेह के आधार पर जेल की सजा काटनी पड़ी रही है. अदालत में मामले का रुख तब पूरी तरह बदल गया, जब वैज्ञानिक साक्ष्यों को सामने रखा गया. डीएनए की जांच रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि टनकपुर से बरामद हुआ शव किसी महिला का नहीं, बल्कि एक 'पुरुष' का था.
हाईकोर्ट ने माना कि वर्तमान में उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य अभियोजन पक्ष की इस कहानी का समर्थन नहीं करते कि बरामद शव लापता महिला का ही था. अदालत ने इस गंभीर विसंगति और मामले में किसी स्वतंत्र गवाह व स्पष्ट मकसद के अभाव को आधार मानते हुए रमेश राम की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया.
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