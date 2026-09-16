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अंकिता भंडारी और मोहम्मद दीपक के अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी, तीन भाषाओं में लिखा पत्र मिला

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब हाईकोर्ट के अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिला है. उत्तराखंड के दो चर्चित मामलों की पैरवी कर रहे अधिवक्ता नवनीश नेगी को डाक से मिले पत्र में उर्दू, बंगाली और अरबी भाषा में धमकी दी गई है. अधिवक्ता द्वारा मामले की शिकायत नैनीताल कोतवाली पुलिस से की गई है.

नैनीताल हाईकोर्ट की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का मामला अभी चर्चा में ही था कि अब हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिलने से हड़कंप मच गया है. अंकिता भडारी हत्याकांड के पीड़ित पक्ष और कोटद्वार के मोहम्मद दीपक के अधिवक्ता नवनीश नेगी को डाक के माध्यम से एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है.

अधिवक्ता के मुताबिक, पत्र लिखने वाले ने खुद को 'यमराज' बताया है. साथ ही धमकी दी है पहले तुम्हारा एक्सीडेंट और फिर तुम पर हमला होगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी. खास बात ये है कि पत्र में उर्दू, बंगाली और अरबी भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है. पत्र मिलने के बाद अधिवक्ता ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी सूचना नैनीताल कोतवाली पुलिस को दी और पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है.