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अंकिता भंडारी और मोहम्मद दीपक के अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी, तीन भाषाओं में लिखा पत्र मिला

नैनीताल हाई कोर्ट के अधिवक्ता को चिट्ठी के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है. लेटर तीन भाषाओं में लिखा गया है.

Threat to lawyer
अंकिता भंडारी और मोहम्मद दीपक के अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 16, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अब हाईकोर्ट के अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिला है. उत्तराखंड के दो चर्चित मामलों की पैरवी कर रहे अधिवक्ता नवनीश नेगी को डाक से मिले पत्र में उर्दू, बंगाली और अरबी भाषा में धमकी दी गई है. अधिवक्ता द्वारा मामले की शिकायत नैनीताल कोतवाली पुलिस से की गई है.

नैनीताल हाईकोर्ट की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का मामला अभी चर्चा में ही था कि अब हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिलने से हड़कंप मच गया है. अंकिता भडारी हत्याकांड के पीड़ित पक्ष और कोटद्वार के मोहम्मद दीपक के अधिवक्ता नवनीश नेगी को डाक के माध्यम से एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है.

अधिवक्ता के मुताबिक, पत्र लिखने वाले ने खुद को 'यमराज' बताया है. साथ ही धमकी दी है पहले तुम्हारा एक्सीडेंट और फिर तुम पर हमला होगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी. खास बात ये है कि पत्र में उर्दू, बंगाली और अरबी भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है. पत्र मिलने के बाद अधिवक्ता ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी सूचना नैनीताल कोतवाली पुलिस को दी और पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है.

धमकी भरे पत्र की सूचना सामने आने के बाद से हाईकोर्ट परिसर में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. अधिवक्ताओं में इस घटना को लेकर चिंता देखी जा रही है. अधिवक्ताओं का कहना है कि, न्यायपालिका से जुड़े लोगों को लगातार मिल रही धमकियां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती है.

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग उठाई है. बार एसोसिएशन का कहना है कि अधिवक्ताओं को स्वतंत्र और सुरक्षित माहौल मिलना जरूरी है, ताकि वे बिना किसी दबाव के अपने पेशेवर दायित्वों का निर्वहन कर सके.
-एमसी पंत, पूर्व अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नैनीताल-

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