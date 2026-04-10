ETV Bharat / state

नैनीताल हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला, महिला मर्डर केस में 3 आरोपियों को किया बरी

नैनीताल: हरिद्वार जिले के लक्सर में एक महिला की हत्या के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश लक्सर की अदालत से आजीवन कारावास की सजा पाए तीन आरोपियों को नैनीताल हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है. तीनों की अपील पर न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ में यह सुनवाई हुई. जिसके बाद खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया.

क्या है मामला? दरअसल, हरिद्वार जिले के लक्सर कोतवाली क्षेत्र में साल 2008 में एक महिला की हत्या हुई थी. इस मामले में निचली अदालत ने दिसंबर 2014 में नरेंद्र, पप्पू गुज्जर और प्रवीण बाल्मीकि को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई थी. आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302, 307, 120बी और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा. अदालत ने कहा कि मामले में पेश किए गए गवाहों के बयान आपस में विरोधाभासी हैं और जांच प्रक्रिया में गंभीर खामियां रही हैं. विशेष रूप से पहचान परेड न कराना एवं इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश न करना जांच को कमजोर बनाता है.