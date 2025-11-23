ETV Bharat / state

महिला से दुर्व्यवहार के आरोपी को हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त, जानें कारण

नैनीताल हाईकोर्ट ने महिला से दुर्व्यवहार के आरोपी को दोषमुक्त किया.

NAINITAL HIGH COURT
महिला से दुर्व्यवहार के आरोपी को हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 23, 2025 at 1:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महिला के साथ दुर्व्यवहार करने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में निचली अदालत से सजा पाए व्यक्ति को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

मामले के अनुसार, टिहरी गढ़वाल निवासी व्यक्ति को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल ने एक महिला को अपमानित करने, जान से मारने की धमकी देने का दोषी ठहराया था. इस मामले में महिला ने अन्य व्यक्ति जो कि दोषसिद्धि व्यक्ति का भतीजा है, पर मई 2020 में उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था. यह आरोप दोषसिद्धि व्यक्ति पर भी लगाया गया था. लेकिन निचली अदालत से दोषसिद्धि केवल आईपीसी की धारा 504, 506 और 509 में हुई थी.

निचली अदालत के आदेश को चुनौती देती दोषसिद्धि व्यक्ति की अपील की सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने पाया कि दोषसिद्धि व्यक्ति के खिलाफ दर्ज गवाहों के बयानों में जबरदस्त विरोधाभास है. पीड़िता की मां ने कहा कि घटना में केवल वह ही घायल हुई थीं और उसका मेडिकल परीक्षण भी नहीं हुआ. जबकि पिता ने कहा कि दोषसिद्धि व्यक्ति और अन्य परिवार के सदस्यों ने उनकी पत्नी को भी पीटा था.

पुलिस कॉन्स्टेबल के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला ने केवल आरोपी के माता-पिता द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की सूचना दी थी, जिसमें उसके चाचा (दोषसिद्धि व्यक्ति) का कोई उल्लेख नहीं था. नाबालिग लड़की और उसकी मां को दोषसिद्धि व्यक्ति द्वारा अपमानित किए जाने के बाद लड़की द्वारा जहर (फिनाइल) पिलाने और अस्पताल में भर्ती होने के दावे को भी न्यायालय ने अविश्वसनीय पाया.

अदालत ने पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में न तो जहर खाने और न ही अस्पताल में भर्ती होने का उल्लेख था. इसके अलावा लड़की के पिता ने बताया कि पीड़िता के उल्टी वाले कपड़े पुलिस को दिखाए गए थे, लेकिन मेडिकल गवाह ने कहा कि जांच के समय पीड़िता के कपड़ों पर उल्टी का कोई निशान नहीं था.

इन गंभीर विरोधाभासों और गवाहों द्वारा हर चरण पर अपने बयान को बेहतर बनाने की प्रवृत्ति को देखते आरोपी की दोषसिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

नैनीताल हाईकोर्ट
महिला से दुर्व्यवहार का आरोपी
दोषसिद्धि आरोपी दोषमुक्त
CONVICTED ACCUSED ACQUITTED
NAINITAL HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.