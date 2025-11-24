8 साल की मासूम से दुराचार मामला, HC ने आरोपी को किया बाइज्जत बरी, निचली अदालत ने दी थी उम्र कैद
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 24, 2025 at 8:25 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 8 साल की मासूम के साथ दुराचार करने के जुर्म में निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा पाए बुजुर्ग को गवाहों के विरोधाभासी बयानों के आधार पर बाइज्जत बरी करने के निर्देश दिए है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई.
दिनेशपुर उधम सिंह नगर निवासी अमल बढोही को पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा मिली थी. उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट में सजा को चुनौती थी. अमल बढोही के खिलाफ बुजुर्ग महिला ने अपनी पुत्री व 8 वर्षीय नातिन के साथ दुराचार करने की शिकायत की थी, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और वह गिरफ्तार कर लिया गया था. तब अमल बढोही की उम्र करीब 68 वर्ष थी.
इस मामले की गवाही के दौरान रिपोर्टकर्ता बुजुर्ग महिला सहित अन्य गवाह अपने आरोपों से मुकर गए थे, लेकिन 8 वर्षीय पीड़िता के बयानों व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर निचली अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
इस मामले में आरोपी अमल बढोही की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस कथित घटना की रिपोर्ट 42 दिन बाद दर्ज हुई है और उसके कई दिन बाद पीड़िता के 164 के तहत बयान दर्ज हुए. बाद में बुजुर्ग महिला, उसकी पुत्री दुराचार के आरोपों से मुकर गए. इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को निर्दोष ठहराते हुए बरी करने का आदेश दिया है.
सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण पर भी हुई सुनवाई: सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण के मामले पर भी सुनवाई की. कोर्ट ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को एक सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं. अन्यथा शहरी विकास विभाग के सचिव और अध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को सुनवाई की अगली तिथि एक दिसंबर को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं.
स्वत: संज्ञान वाली इस जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई हुई. न्यायमित्र अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि जुलाई 2024 में न्यायालय ने सौन्दर्यीकरण कार्य पर लगी रोक को हटा लिया था और डीडीए को तीन महीने के भीतर सभी सौंदर्यीकरण कार्य पूरा करने का निर्देश दिये थे.
बीते सात नवम्बर को पुनः सुनवाई करते हुए न्यायालय ने डीडीए को एक सप्ताह के भीतर सौंदर्यीकरण के सम्बन्ध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिये थे, लेकिन रिपोर्ट आज तक दाखिल नहीं की गई है. गुप्ता ने बताया कि आज अदालत ने प्रतिवादियों को प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और अन्यथा सचिव, शहरी विकास विभाग और अध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को अगली तिथि यानी एक दिसंबर को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने को कहा है.
पढ़ें---