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दुष्कर्म आरोपी की 20 साल की सजा निरस्त, संदेह का लाभ देकर हाईकोर्ट ने किया बरी, चंपावत का मामला

चंपावत मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के साथ दुष्कर्म मामला ( PHOTO-ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चंपावत जिले के टनकपुर में वर्ष 2021 में मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के साथ हुए दुष्कर्म मामले में निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है. चंपावत के सत्र न्यायाधीश ने 4 फरवरी 2025 को आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(l) के तहत दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में निचली अदालत की प्रक्रिया और साक्ष्यों के आकलन पर गंभीर सवाल उठाते हुए सजा को निरस्त कर दिया. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ में हुई.

​यह मामला अगस्त 2021 का है, जब टनकपुर रोडवेज बस स्टेशन परिसर के टिन-शेड के नीचे एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. उपजिलाधिकारी पूर्णागिरि (टनकपुर) के निर्देश पर 26 अगस्त 2021 को टनकपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण पीड़िता के बयान दर्ज नहीं हो सके थे, लेकिन गवाहों के बयानों और वायरल वीडियो के आधार पर सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी.