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सहायक अध्यापकों को राहत, हाईकोर्ट ने कथित अतिरिक्त वेतन की वसूली पर लगाई रोक

सहायक अध्यापकों को राहत ( PHOTO- ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल के सहायक अध्यापकों से कथित अतिरिक्त वेतन की वसूली पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने 5 अक्टूबर 2026 को राधे लाल, विक्रम लाल भारती और शूरवीर सिंह व अन्य की याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाया.