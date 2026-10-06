सहायक अध्यापकों को राहत, हाईकोर्ट ने कथित अतिरिक्त वेतन की वसूली पर लगाई रोक
नैनीताल HC ने रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में असिस्टेंट टीचरों से कथित अतिरिक्त सैलरी की रिकवरी पर रोक लगाई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 6, 2026 at 5:46 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल के सहायक अध्यापकों से कथित अतिरिक्त वेतन की वसूली पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने 5 अक्टूबर 2026 को राधे लाल, विक्रम लाल भारती और शूरवीर सिंह व अन्य की याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाया.
याचिकाकर्ता रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे. निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने पर उन्हें उच्चीकृत यानी जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया.
शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समिति ने 9 फरवरी 2018 को वेतन के पुनर्निर्धारण का निर्णय लिया. इसी आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 ने 28 अप्रैल 2018 को आदेश जारी कर जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं और उनके जैसे अन्य कर्मचारियों को दिए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए. आदेश में कहा गया कि पदोन्नति का लाभ 1 अप्रैल 2009 से देय था, जबकि भुगतान इससे पहले की तिथि से हो गया.
याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी रिट मांगी. उन्होंने दलील दी कि भुगतान उनकी वास्तविक पदोन्नति की तिथि से ही किया गया था, इसलिए कोई अतिरिक्त भुगतान हुआ ही नहीं. उन्होंने यह भी कहा कि, मामला हाईकोर्ट के ही 6 नवंबर 2023 के फैसला रिट याचिका सर्विस संख्या 990 of 2018, मनोज कुमार बनाम राज्य उत्तराखंड व अन्य) से पूरी तरह आच्छादित होता है.
29 सितंबर 2026 को कोर्ट ने राज्य के अधिवक्ता को इस मामले में विभाग से निर्देश लेने को कहा था. जिस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि, जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा), रुद्रप्रयाग ने इनमें बताया कि वेतनमान के गलत निर्धारण के कारण याचिकाकर्ताओं को अधिक भुगतान मिल रहा है, पर अभी तक कोई वसूली शुरू नहीं हुई है. विभाग ने यह भी स्वीकार किया कि मामला उक्त पूर्व निर्णय से कवर होता है.
कोर्ट ने कहा कि, याचिकाओं में उठा विवाद मनोज कुमार मामले से पूरी तरह मेल खाता है. इसलिए रिट याचिकाओं को उसी फैसले के अनुरूप आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है. कोर्ट ने प्रतिवादियों को आक्षेपित आदेशों के आधार पर याचिकाकर्ताओं से किसी भी प्रकार की रिकवरी करने से रोक दिया.
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