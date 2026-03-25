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अल्मोड़ा विवि में गेस्ट फेकल्टी को पुनर्नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट सख्त, यूनिवर्सिटी ने मांगा दो दिन का समय

नैनीताल हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के विधि संकाय में अतिथि शिक्षक प्रियंका की पुनर्नियुक्ति मामले में मांगा जवाब, 1 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

ALMORA UNIVERSITY GUEST TEACHERS
नैनीताल हाईकोर्ट (File Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 25, 2026 at 9:34 AM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के विधि संकाय की अतिथि शिक्षक प्रियंका को विभागाध्यक्ष द्वारा पुनः नियुक्ति न देने पर सख्त रुख अपनाया है. इस मामले में विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने आवश्यक कार्रवाई हेतु दो दिन का समय मांगा है. जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि 1 अप्रैल निर्धारित की है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

अल्मोड़ा विवि में गेस्ट फेकल्टी को नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट सख्त: विधि संकाय की गेस्ट टीचर प्रियंका ने अपनी पुनर्नियुक्ति न होने और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को चुनौती दी है. इस मामले में कोर्ट ने माना कि विधि संकाय के विभागाध्यक्ष द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ हुई विवादित कार्रवाई, अर्थात् विधि विभाग में अतिथि संकाय के रूप में पुनः नियुक्त करने से इनकार करना, न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि दुर्भावनापूर्ण और प्रतिशोधात्मक भी है.

विभागाध्यक्ष के विरुद्ध आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष गवाह थीं प्रियंका: याचिकाकर्ता के अनुसार वो विधि संकाय के विभागाध्यक्ष के विरुद्ध आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष गवाह थीं और आईसीसी ने विभागाध्यक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट दी है, लेकिन कुलपति इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित कई आदेशों के बावजूद, विभागाध्यक्ष ने आदेशों को दरकिनार करने के सभी प्रयास किए हैं. पहले याचिकाकर्ता को कार्यभार संभालने की अनुमति नहीं दी और बाद में याचिकाकर्ता के नियमित रूप से ड्यूटी पर न आने के मनगढ़ंत बहाने से उसका वजीफा और पारिश्रमिक नहीं दिया.

जवाब देने के लिए यूनिवर्सिटी ने मांगा दो दिन का समय: इस मामले में विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने विधि संकाय के विभागाध्यक्ष के विरुद्ध चल रही जांच की स्थिति के संबंध में निर्देश प्राप्त करने हेतु दो दिन का समय मांगा है और न्यायालय को आश्वासन दिया है कि इस न्यायालय द्वारा पहले पारित आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा. जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 1 अप्रैल तय की है.
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