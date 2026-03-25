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अल्मोड़ा विवि में गेस्ट फेकल्टी को पुनर्नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट सख्त, यूनिवर्सिटी ने मांगा दो दिन का समय

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के विधि संकाय की अतिथि शिक्षक प्रियंका को विभागाध्यक्ष द्वारा पुनः नियुक्ति न देने पर सख्त रुख अपनाया है. इस मामले में विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने आवश्यक कार्रवाई हेतु दो दिन का समय मांगा है. जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि 1 अप्रैल निर्धारित की है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

अल्मोड़ा विवि में गेस्ट फेकल्टी को नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट सख्त: विधि संकाय की गेस्ट टीचर प्रियंका ने अपनी पुनर्नियुक्ति न होने और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को चुनौती दी है. इस मामले में कोर्ट ने माना कि विधि संकाय के विभागाध्यक्ष द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ हुई विवादित कार्रवाई, अर्थात् विधि विभाग में अतिथि संकाय के रूप में पुनः नियुक्त करने से इनकार करना, न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि दुर्भावनापूर्ण और प्रतिशोधात्मक भी है.