सरकारी नाले पर अतिक्रमण कर बेचने का मामला, हाईकोर्ट ने DM और DFO से मांगा जवाब
नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकारी नाले पर अतिक्रमण के मामले में देहरादून के डीएम और डीएफओ से जवाब मांगा. 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 27, 2026 at 3:51 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून के विकासनगर के ईस्ट होप टाउन क्षेत्र की उमेदपुर में सरकारी भूमि के नाले पर बिल्डर्स द्वारा अतिक्रमण कर उसे खुर्दबुर्द करने और उसे लोगों को बेचे जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी देहरादून समेत प्रभारी वनाधिकारी से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है.
आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई. पूर्व के आदेश पर जिलाधिकारी और प्रभागीय वन अधिकारी ने शपथपत्र पेश नहीं किया. जिसके लिए उनके द्वारा कोर्ट से समय मांगा गया. कहा कि उन्हें जवाब पेश करने के लिए समय दिया जाए. साथ में यह भी कहा कि उनके द्वारा कई अतिक्रमण हटा दिए गए हैं. उनमें तारबाड़ करनी है और अतिक्रमण को चिन्हित किया जाना है. जिसपर बिल्डर की तरफ से कहा गया कि अतिक्रमण को चिन्हित करते समय उसको भी बुलाया जाए.
मामले के अनुसार, देहरादून निवास प्रभु दयाल शर्मा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि, देहरादून के विकासनगर के ईस्ट होप टाउन क्षेत्र की उमेदपुर तहसील में बिल्डर्स द्वारा 15 बीघा नाले की जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर लोगों को बेचा जा रहा है. याचिकाकर्ता की शिकायत पर पूर्व में गठित जांच कमेटी द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की पुष्टि की गई.
कमेटी ने यह भी कहा कि, प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया गया. याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि उक्त बरसाती नाले से अतिक्रमण हटाने के साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
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