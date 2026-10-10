ड्यूटी के दौरान कार्रवाई करने वाले लोक सेवकों पर बिना सरकारी मंजूरी के मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता: हाईकोर्ट
नैनीताल HC का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों पर ड्यूटी के दौरान सरकारी मंजरी के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 10, 2026 at 8:01 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में स्पष्ट किया कि ड्यूटी के दौरान कार्रवाई करने वाले लोक सेवकों पर बिना सरकारी मंजूरी के मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की एकल पीठ ने इस आधार पर बनभूलपुरा हल्द्वानी निवासी याचिकाकर्ता मोहम्मद अरशद अय्यूब द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
मामला 16 जनवरी 2017 का है. जब हल्द्वानी के गफूर बस्ती/बनभूलपुरा क्षेत्र में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रेलवे और वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी. इस दौरान हुई झड़प में शिकायतकर्ता का पैर टूट गया था, जिसके बाद उसने अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम), नैनीताल ने 10 अगस्त 2017 को आरोपी अधिकारियों को धारा 324, 504 और 506 आईपीसी के तहत समन जारी किया था. लेकिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल ने 24 नवंबर 2017 को पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए समन आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसे अरशद अय्यूब ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि,
घटना के समय सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अदालत के आदेश के पालन में अतिक्रमण हटाने की अपनी आधिकारिक ड्यूटी निभा रहे थे. न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 197 का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई लोक सेवक अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन या उसके संदर्भ में कार्य कर रहा हो, तो सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अदालत ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों (जैसे संकरण मैत्रा बनाम साधना दास) का संदर्भ देते हुए पीठ ने कहा कि, ड्यूटी के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग या किसी कृत्य के घटित होने पर भी धारा 197(1) के तहत कानूनी संरक्षण को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता. ऐसे में बिना पूर्व स्वीकृति के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायत कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है.
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