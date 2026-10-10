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ड्यूटी के दौरान कार्रवाई करने वाले लोक सेवकों पर बिना सरकारी मंजूरी के मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता: हाईकोर्ट

ड्यूटी में कार्रवाई करने वाले लोक सेवकों पर बिना सरकारी मंजूरी के मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता: उत्तराखंड हाईकोर्ट ( PHOTO- ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में स्पष्ट किया कि ड्यूटी के दौरान कार्रवाई करने वाले लोक सेवकों पर बिना सरकारी मंजूरी के मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की एकल पीठ ने इस आधार पर बनभूलपुरा हल्द्वानी निवासी याचिकाकर्ता मोहम्मद अरशद अय्यूब द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया है.

मामला 16 जनवरी 2017 का है. जब हल्द्वानी के गफूर बस्ती/बनभूलपुरा क्षेत्र में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रेलवे और वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी. इस दौरान हुई झड़प में शिकायतकर्ता का पैर टूट गया था, जिसके बाद उसने अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम), नैनीताल ने 10 अगस्त 2017 को आरोपी अधिकारियों को धारा 324, 504 और 506 आईपीसी के तहत समन जारी किया था. लेकिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल ने 24 नवंबर 2017 को पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए समन आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसे अरशद अय्यूब ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.